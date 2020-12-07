MCU廠11月營收年增逾35% 盛群連三個月寫新高

MCU 廠盛群 (6202-TW)、松翰 (5471-TW)、凌通 (4952-TW) 今 (7) 日同步公告 11 月營收，年增幅皆逾 35% ，其中，松翰 5.32 億元，年增幅高達 83.39%，為三家中成長幅度最高，盛群則達 5.87 億元，年增 35.44%，已連三個月改寫單月新高。

盛群 11 月營收 5.87 億元，月增 3.43%，年增 35.44%，累計前 11 月營收 51.14 億元，年增 21.76%；隨著海外市場回溫，以及台灣與中國拉貨力道持續熱絡，盛群營收已連三個月創下歷史新高。

松翰 11 月營收 5.32 億元，月增 2.51%，年增 83.39%，累計前 11 月營收 49.06 億元，年增 64.69%；松翰受惠全球疫情延燒，醫療量測及影像晶片需求強勁，營收顯著成長，創歷史第三高。

凌通 11 月營收 2.66 億元，月減 11.97%，年增 35.5%，累計前 11 月營收 26.39 億元，年增 6.86%；凌通也同樣受惠行車紀錄器客戶回補庫存，加上外接視訊鏡頭需求旺盛，帶動營收較去年同期增加 35% 以上。

半導體業近期漲聲不斷，漲風也蔓延至 MCU，義隆、盛群、松翰與凌通皆異口同聲證實，第四季起將調整部分產品價格，外界也看好，隨著市場需求遠大於供給，加上供應鏈產能吃緊，過往較低毛利產品將實現較合理的獲利表現，有助相關業者營收、獲利表現。