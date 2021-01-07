瑞軒去年Q4營收攀兩年高 越南二廠本季底投產

電視品牌組裝廠瑞軒 (2489-TW) 今 (7) 日公布去年 12 月營收，在電視、電競顯示器需求回溫帶動下，單月營收達 17 億元，月減 1.9%、年增 24.5%，累計去年第 4 季營收達 52.28 億元，季增 14.2%、年增 24.8%，為近兩年單季新高，因應客戶訂單需求，越南二廠擴建已完成，預期本季底可望開始量產出貨、貢獻營收。

瑞軒去年全年營收達 167.97 億，年增 10.42%，展望今年，瑞軒表示，在遠距商機、宅經濟延續下，電視、電競顯示器需求仍強勁，出貨可望保持成長，而因應客戶訂單需求，越南廠持續擴建，二期生產線今年第 1 季底將開始量產。

近期面板、零組件吃緊狀況持續，瑞軒認為，第 2 季吃緊狀況才會比較緩解，但依目前客戶訂單需求、計畫，今年電視、顯示器出貨可望進一步成長，其中，電競顯示器需求強勁，客戶主要為台系品牌廠，估今年出貨將有雙位數成長。

另一方面，瑞軒 2018 年擴大非電視組裝業務領域布局，投資日本公司 GROOVE X 跨入陪伴機器人領域，瞄準長照、兒童陪伴市場，去年出貨約達 5000 台，看好需求進一步成長，今年出貨目標拚破萬台，較去年翻倍成長。