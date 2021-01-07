〈能源盤後〉美庫存大減 WTI原油11個月來首次衝破50美元關卡

週三 (6 日) 交易，原油期貨價格上漲，WTI 原油收盤重返每桶 50 美元以上，為 11 個月來首見，係因美國上週原油供應量大減 800 萬桶，且連續 4 週下降。

此外，沙烏地阿拉伯週二宣布獨力減產的消息也持續提供價格支撐力。

ClipperData 商品研究總監 Matt Smith 表示，「美國能源資訊署 (EIA) 的報告指出，由於從價稅的考量，原油庫存年底時大量消耗。」該稅是根據原油庫存的數量和價格進行評估的，因此，隨著年底的臨近，石油公司希望將其應稅資產從賬簿上剔除。

EIA 週三公布，上週 (1/1 止)，美國原油庫存下降了 800 萬桶，IHS Markit 分析師本預期下降 120 萬桶。週二 API 則公布上週原油庫存下降 170 萬桶。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 70 美分或近 1.4%，收每桶 50.63 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 70 美分或近 1.3%，收每桶 54.30 美元。

根據交易最活躍契約，WTI 原油期貨價格和 Brent 原油期貨價格週三均創去年 2 月以來最高收盤價。

沙國能源部長 Abdulaziz bin Salman 王儲週二表示，沙國自願負責 2 月起至 3 月底期間擴大減產 100 萬桶 / 日。OPEC + 大多數成員同意保持產量穩定，而俄羅斯和哈薩克共和國則將在這 2 個月內合併增產 7.5 萬桶 / 日。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 週三表示，「未來幾週，一些 OPEC + 國家可能會開始在承諾的減產數量上作弊，需求將持續維持在極度疲弱的狀態。」

俄羅斯已經在增產，儘管數量很小，但「未來幾週存有下行風險。」

沙國能源部長 Abdulaziz bin Salman 王儲表示，沙國減產是明確訊號，表明沙國堅定不移的決心，也是給石油市場的一種禮物。

RBC 資本市場全球商品策略和 MENA 研究負責人 Helima Croft 週二研究報告指出，「由於新冠病毒變異，以及政府封鎖限制降級，使得石油市場面臨近期需求不明確性。」

Croft 提到，OPEC + 這次的會議異常出色，「我們意識到，沙國可以一力迅速改變 OPEC + 這聯盟。我們將持續關注俄國下一步行動，因為我們認為，俄國以油價優先，未來一年可能會與其他 OPEC + 成員分歧越來越大。」

與此同時，花旗分析師認為，「各國可能重返更積極的封鎖措施，這已經對需求構成壓力。」

花旗調降對 1 月和 2 月的石油需求預期，自 9350 萬桶 / 日調降至 9250 萬桶 / 日。

看週三石油產品，汽油和蒸餾供應量供應量的增長看低，部分抵消了對原油供應下降的反應。

「產品量大增，隱含假日需求偏低。汽油需求比去年同期下降了 12％，而航空燃料需求則下降了 38％。」

EIA 報告指出，上週汽油供應量增加 450 萬桶、蒸餾油供應量增加 640 萬桶。IHS Markit 分析師先前預期，上週汽油庫存增加 140 萬桶、蒸餾油增加 220 萬桶。

其他能源商品

2 月交割的汽油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖 1.475 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上升近 0.7%，收每加侖 1.5287 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.5%，收每百萬 Btu 2.716 美元。

EIA 週四將發布上週美國天然氣供應報告。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週天然氣供應量下降 1390 億立方英呎，較 5 年平均值 1150 億立方英呎還高。