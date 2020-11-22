被動元件需求揚 勤凱明年營運再戰新高

導電漿料大廠勤凱 (4760-TW) 看好，隨著宅經濟、5G 手機應用持續成長，帶動被動元件需求攀升，客戶端對未來景氣展望也樂觀看待，預期明年公司營收與獲利，都將較今年成長，可望再創新高。

勤凱主要業務為被動元件導電漿，對於被動元件產業景氣，大廠國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘日前透露，訂單到農曆年前都無慮，庫存水位仍低於 60 天，且需求強勁到沒機會回補庫存。

勤凱則表示，在全球疫情未減緩情況下，宅經濟持續刺激筆電、遊戲機等 3C 產品買氣成長，而手機大廠也因應 5G 提高產品規格，帶動被動元件需求持續提升；另一方面，國內被動元件大廠紛紛在台擴產，也有助推升未來營運成長動能。

勤凱指出，客戶端需求動能從第三季末起轉強，持續回補庫存，且對未來景氣展望樂觀看待；目前公司訂單能見度看至明年 1 月，預期第一季景氣仍會相當不錯。

勤凱也看好，明年整體產業景氣不會太差，全年營收與獲利都可望較今年成長，且除台灣市場需求持續強勁外，已成功打入韓國市場，並積極拓展其他海外市場。

除被動元件導電漿外，勤凱近來也積極耕耘太陽能產業應用，今年進入量產階段，下半年以來受惠太陽能背銀導電漿需求升溫，客戶與訂單持續成長，今年營收占比達 1 成的目標，已提早達標，看好隨著台灣持續朝能源轉型邁進，明年太陽能營收占比將持續攀升。

勤凱第三季營收 2.93 億元，年增 1.5 倍；稅後純益 3084 萬元，年增 7.4 倍，每股純益 1.08 元。今年前三季營收 8.5 億元，年增 1.12 倍；稅後純益 9228 萬元，年增 4.27 倍，每股純益 3.23 元，寫歷年同期新高。