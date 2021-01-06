新台幣強升影響 穩懋調降去年Q4毛利率預估

熱錢持續湧入新台幣匯市，近期一度升破 28 元大關，改寫歷史紀錄，市場擔心台幣升值恐衝擊產業獲利，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 今 (6) 日公告，受去年第 4 季新台幣大幅升值影響，將下修第 4 季財測，毛利率從原預期的 36-39%，調降至約 34-36%。

觀察去年第 4 季新台幣匯率走勢，9 月 30 日新台幣在央行出手調節下，收在 29.126 元，但隨著熱情不斷湧入匯市，12 月 31 日新台幣終場是以 28.508 元作收，光第 4 季單季升幅就達 2.12%。

穩懋原預期，在產品組合影響下，第 4 季毛利率將維持 36-39%，維持前一季水準，但受新台幣強升影響，穩懋調降毛利率預估，是否有更多廠商陸續跟進，值得關注。

不過，穩懋去年營收仍相當亮眼，第 4 季營收達 68.17 億元、季增 5.08%，優預期，全年則達 253.67 億元、年增 18.81%，創下歷史新高。

面對新台幣強升，產業界多有聲音希望政府協助，對此，經濟部長王美花昨 (5) 日也指出，由於弱勢美元，加上台灣經濟表現良好，才會讓台幣有升值壓力，但政府會協助受影響產業，認為長期台灣產業應提升附加價值。