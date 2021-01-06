氣立去年Q4淡季不淡 營收3.96億元 年增15.59%

氣動元件廠氣立 (4555-TW) 進入淡季後，去年 12 月營收仍有持穩表現，達 1.36 億元，月增 2.54%，年增 14.41%；2020 年營收 15.76 億元，年增 15.25%，維持雙位數年成長走勢，公司看好，2021 年第一季邦燁新廠啟用後，將有助營收持續成長。

氣立 2020 年第四季營收 3.96 億元，季減 7.57%，年增 15.59%。

氣立去年第四季進入市場需求淡季，營運淡季不淡、維持旺季高檔水準，市場在 5G 帶動下需求持續增加，電子業復甦力道強勁，其他包括車輛、紡織、工具機設備等，也開始恢復正常下單採購，帶動氣立第四季穩定續揚。

氣立對 2021 年營運看法樂觀，主要客戶成長動能強勁及數位化新產品陸續投入市場，訂單暢旺。

氣立浙江平湖邦燁新廠已進入完工階段，預計 2021 年第一季可投產營運，氣立主管表示，為滿足需求，新廠區擁有大陸極難申請的排汙執照，可完成模具、鋁壓鑄、陽極、烤漆及精加工等製程，除自用外，也可對外接單，隨著營運規模擴大，有利營收再創高峰。

氣立 2020 年前三季營收 11.8 億元，毛利率 34.31%，稅後純益 1.1 億元，每股純益 1.64 元。