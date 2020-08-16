氣立Q2獲利創2年新高 打入陸系EMS廠新增營運動能

氣動元件廠氣立 (4555-TW) 第二季受惠防疫設備組件訂單加持，每股純益達 0.71 元，單季勝過去年一整年；氣立並打入陸系 EMS 廠獲拉貨挹注，第三季將維持上季水準，將較去年同期大增 3 成，全年每股純益上看 2.2 元。

氣立認為，集團已擺脫去年貿易戰及第一季肺炎疫情造成的衝擊，預期下半年電子廠客戶訂單挹注下，營運將可優於去年。同時，氣立在浙江平湖新廠將在明年進入投產營運，有助業績進一步提升。

氣立今年 3 月起獲防疫設備組件旋轉氣缸、自動抓夾等口罩機自動化元件訂單，呼吸機過濾器組件出貨數量增加，第一季稅後純益 1596 萬元，較去年同期 1448 萬元成長 10.18%，第二季由於防疫設備出貨持續擴張，稅後純益 4726 萬元，單季更勝過去年全年，每股純益達 0.71 元，上半年每股純益 0.95 元，第三季獲利在大量出貨陸系 EMS 廠客戶的挹注，獲利將較第二季走升。

氣立浙江平湖新廠已進入完工階段，預計 2021 年可投產營運，氣立主管表示，為滿足需求，新廠區擁有大陸極難申請的排汙執照，可完成模具、鋁壓鑄、陽極、烤漆及精加工等製程，除自用外，並可對外接單，隨著營運規模擴大，有利再創營收高峰。

隨著全球疫情逐步趨緩，終端消費需求也明朗，氣立過去集中於 3、4 月的消費電子生產設備、工具組件訂單，可望在下半年開始復甦啟動，氣立主管也指出，公司將參展 8 月 19 日起台北國際自動化展，展示自動化元件的新開發產品進展。