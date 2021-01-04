LED供需吃緊 晶電過年不停工睽違12年首見

LED 大廠晶電 (2448-TW) 總經理范進雍今 (4) 日指出，目前整體需求不錯，產能滿載，農曆過年不停班加班，是睽違 12 年首見，供需吃緊下，客人也放寬規格要求，帶動 ASP 提升。

此外，晶電 mini-LED 本季也開始量產，並將反應在營收上，預計第二、三季產品應用及出貨都會進一步增加，今年營運可望較去年大幅成長。

范進雍表示，目前植物照明、車用、紅外線，感測元件，除了遞延的訂單外，也可能與疫情有關係，由於歐美受到疫情影響比亞洲大，有些供應鏈也轉往亞洲生產，因此農曆年也不停班，也是繼 2009 年螢幕開始大量採用背光 LED 時，睽違 12 年首見。

價格方面，范進雍表示，目前看價格沒有太大的變化，不過，在供需吃緊下，客人也對規格要求也放寬，進而帶動產品組合改善，提升平均單價 (ASP) 提升，可以說是另類價格上漲。

針對外界關注的 mini-LED，范進雍指出，目前需求同樣強勁，第一季 mini-LED 進入大量生產並滿載，轉換率及良率也按照進度持續提升，目前看第一季就可以有營收貢獻，第二、三季在應用產品增加下，預計可望迎來出貨高峰。

范進雍認為，現階段 mini-LED 的應用，還是以國際領導品牌商導入為主，的確有幾個大廠需求很大，應用市場反應也不錯，不過真的要到「暴增」，還得到觀察第二階段系統廠商導入的狀況，且雖然 LED 產能供過於求，但要能轉換至 mini-LED 的好產能，可能還是供不應求。