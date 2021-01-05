台股攻克萬五 外資連四買加碼鴻海、反手大砍長榮

台股今 (5) 日在台積電、鴻海領軍下，多頭氣勢強勁，終場站上萬五大關，續寫歷史新高，三大法人聯手買超 39.96 億元，外資更連四買，今續買超 26.54 億元，鎖定加碼電子權值股，其中，鴻海持續受到外資青睞，外資今再加碼 2.6 萬張，合計今年兩個交易日已買超逾 7 萬張，反觀航運股長榮持續遭外資調節，大砍 7 萬張。

期貨方面，外資空單口數仍持續增加，今再增加 705 口空單，空單未平倉口數仍逾萬口，來到 10925 口，投信也加碼 74 口空單，空單未平倉口數來到 12239 口，自營商則加碼 720 口多單，多單未平倉口數達 22234 口。

外資前十大買超標的集中電子權值股，中鋼買超 30339 張居冠，鴻海也持續獲外資青睞，買超 26053 張居次，避險指標富邦 VIX 也有 19496 張位居第三，欣興也有 11729 張，其他依序為仁寶、聯電、開發金、彩晶、旺宏、宏碁，此外，外資今也加碼台積電 3016 張。

賣超方面，外資則集中減碼傳產、航運族群，其中，大砍長榮 70808 張，群創、和碩、力鵬也分別有 28639、13576、10208 張，皆逾萬張，其他則依序為萬海、中纖、友訊、台玻、力麗、中石化。

投信操作方面，買超中鴻 4267 張、欣興 3487 張，其他依序為台玻、金居、日月光投控、景碩、創意、榮成、興富發、開發金等；賣超方面，投信大砍群創 14704 張，旺宏 7625 張，奇鋐、華邦電也分別有 4035、3231 張，其他依序為長榮、有達、陽明、華航、聯電、台半。

法人表示，台股在外資歸隊、本土資金力拱下，買盤力道強勁，也成功站上萬五大關，多頭氣勢也可望由電子科技族群領軍續攻，元月行情可望，短線則仍需留意國際疫情變化。