分析師：道指有望今年漲至35000點 然近期恐面臨回調

在全球新冠肺炎疫情持續延燒，並且美國喬治亞州即將舉辦參議員決選的情形下，道瓊工業指數昨下跌 382.59 點，收於 30,223.89 點。對此，沃頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 預估，道瓊工業指數有望在今年達到 35,000 點，但他同時也警告市場短期內恐面臨回調。

Siegel 在接受採訪時表示，在明日的喬治亞州決選前，市場有些緊張。喬治亞州的選舉將會決定哪個政黨控制美國參議院，而目前結果可能會有利於民主黨。他認為，如果發生這樣的情況，可能會引發道指 5% 至 10% 的回調。

Siegel 指出，從市場預測上來看，共和黨人的支持率在上週末有所下跌。如果民主黨人同時拿下兩個席位，可能將會面臨稅收增加的情況。

但是，Siegel 也表示，任何痛苦都會是暫時的。他認為，一個溫和的民主黨政府，及大量的財政和貨幣刺激政策，可以抵消稅收增加帶來的影響。

Siegel 也表示，隨著疫苗持續推進，使經濟有望重新開放，以及拜登 (Joe Biden) 的基礎設施支出計劃，都是市場主要的催化劑。到 2021 年，道瓊工業指數很可能再上漲 10% 或 15% 至 35000 點。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 先前則表示，隨著一月出現更多風險要素，包括疫情的蔓延減緩經濟成長、1 月 5 日舉行的重要喬治亞州選舉、1 月 20 日拜登就任總統等，2021 年股市預期將會持續成長，但是成長的幅度恐將減。