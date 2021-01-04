英國單日確診病例數達5.49萬人 牛津疫苗周一啟動接種

英國新冠肺炎疫情持續延燒，週日 (3 日) 新增確診病例數達到約 5.49 萬人，死亡病例數更增加至 454 人。首批由英國牛津大學和阿斯利康 (AZN-US) 研發的新冠肺炎疫苗將於週一 (4 日) 在英國各地啟動接種。

根據政府數據顯示，英國週日確診病例數達到 54990 例，較週六的 57725 例略為下降。該國累積新冠肺炎病例總數達到 265 萬 4779 例。死亡病例數則是較週六的 445 人增加至 454 人，英國總死亡病例數為 7 萬 5024 例。

而牛津大學 / 阿斯利康的新冠肺炎疫苗將在週一於英國各地啟動接種，該疫苗是繼輝瑞 / BioNTech 於 12 月初獲得批准之後，第二個在英國獲得緊急使用授權的疫苗。

英國首波將有 6 家醫院獲得 53 萬劑牛津大學 / 阿斯利康疫苗，並將在未來幾天將疫苗接種點的數量擴大到數百個。根據英國衛生和社會保健部的聲明，英國已經有超過一百萬的人接種了輝瑞 / BioNTech 疫苗。

儘管新批准的疫苗在臨床試驗中顯示出比輝 / BioNTech 疫苗的保護效力還低，但該疫苗具有一些關鍵優勢，像是價格便宜且易於運輸和儲存，並且增產速度更快，有望造福全球更多民眾。

英國公共衛生部高級醫學顧問 Susan Hopkins 表示：「我們在英國持續看到感染率的上升，尤其令人擔憂，因為我們的醫院處於滿溢的狀態。」

目前，倫敦和周邊地區處於最嚴格的防疫限制當中，根據規定，非必要商店和大多數商家皆不向公眾開放，並且幾乎所有面對面的社交活動都被禁止。