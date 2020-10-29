三倍券刺激消費顯著 王美花：Q3經濟成長很不錯

振興三倍券成功提振國內消費，經濟部初估，各部會投入 650 億元經費點火，將可創造 1790 億元以上的效益，經濟部長王美花今 (29) 日樂觀表示，總效益有機會衝破 2000 億元，對於主計總處明天將公布台灣第 3 季經濟成長率，她也透露「應該很不錯」。

三倍券政策自 7 月中旬上路至今，已有 96% 的國人領取，有效提振內需型服務業營業額，包括餐飲、零售業等均大幅成長，王美花表示，三倍券上路後，民間也跟著加碼，發揮加乘效果，許多商圈、夜市、百貨商家都向經濟部表示讚許。

王美花指出，商家認為三倍券兌付手續麻煩，若拿到市面繼續流通，還可以再做加碼，當初經濟部預估能創造 1000 億元效益，就目前狀況來看，應該會遠超過千億，比過往辦過的活動效果都還要好。

王美花表示，其他部會推出的藝 FUN 券、動滋券等，也都有相同效果，國發會將在年底統計後對外做總體說明，目前初估創造 1790 億元以上的經濟效益，不過，她個人認為，有機會超越 2000 億元。

此外，主計總處明天將發布第 3 季經濟成長率概估，王美花鬆口，第 3 季應該是不錯，全年的話，只要台灣持續守好疫情，讓工作、商業、產業活動照常，經濟就會朝正向發展。

主計總處於 7 月底時預測第 3 季經濟成長率為 2.01%，由於國內防疫有成，加上製造業、零售、餐飲等產業表現優於預期，外界預估 GDP 成長率可望進一步超越預測值。