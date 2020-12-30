〈半導體漲價潮〉觸控IC大缺 匯頂漲價3成 敦泰評估跟漲

中國 IC 設計廠匯頂發出漲價通知，觸控 IC GT9 系列明年 1 月起將調漲 3 成，由於驅動晶片廠敦泰 (3545-TW) 與匯頂兩大廠幾乎獨霸中國觸控 IC 市場，法人看好敦泰跟進漲價機率高，對此，敦泰今 (30) 日回應，市場供給確實吃緊，成本也增加，正在評估是否調漲價格。

據中國媒體報導，匯頂科技向客戶發布漲價通知，公司指出，10 月起晶圓廠級封測等上游供應商已大幅漲價，但為匯頂始終未調漲價格，但截至 12 月仍不斷收到供應商漲價通知，成本上漲壓力持續存在，為確保產品供應穩定，明年 1 月 1 日起將對 GT9 系列產品漲價 3 成。

匯頂與敦泰為中國觸控 IC 市場前兩大供應商，敦泰市占率僅次於匯頂，對於是否跟進漲價，敦泰表示，市場供給確實吃緊，成本也持續增加，目前正在評估是否跟進調漲。

敦泰主力產品為觸控與驅動整合 IC(IDC)，營收占比近 7 成，觸控 IC 占比則約 1 成左右。敦泰今年也一掃過往晶圓產能受限疑慮，產能取得增加，加上新品競爭力提升，今年 IDC 出貨量可望達 2.2 億套，較去年倍數成長，市占率也將拉高至 3 成以上。

展望明年，敦泰為因應客戶需求，已與晶圓代工廠談妥明年產能，估較今年提升至少 1 成，IDC 出貨也可年增 1 成，市占率目標為 40%，將與聯詠 (3034-TW) 競爭龍頭地位。