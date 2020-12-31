11月製造業景氣信號值創2年半新高 逼近變綠燈水準

台灣經濟研究院今 (31) 日公布 11 月景氣信號值較上月增加 2.31 分至 12.91 分，創 2018 年 6 月以來新高，儘管燈號連 4 月維持黃藍燈，台經院指出，已接近變燈水準。

台經院說明，受惠於國際消費性電子新品陸續推出，居家辦公、遠距教學等需求持續暢旺，帶動相關電子資訊產品需求續強，加上國際油價走高、時序進入歐美年終採購旺季，使相關原物料價格和產品報價調漲，傳產拉貨動能復甦，表現普遍較先前為強，有助拉抬需求面和原物料投入面指標表現。

另一方面，由於 11 月台股交投熱絡，全球疫苗研發取得積極進展，使製造業廠商看好未來景氣，也推升經營環境面指標。

從各主要組成項目觀察，有 4 個項目分數增加、1 項減少，以需求面增加 1.20 分最多，原物料投入面、經營環境面則分別增加 0.48 分、0.47 分，售價面小幅增加 0.25 分，成本面則微幅減少 0.09 分。

廠商亮綠燈比重已近 4 成

就不同產業燈號的消長觀察，11 月藍燈比重 23.84%，較上月大減 31.34 個百分點，黃藍燈略增至 28.99%，綠燈大增 22.05 個百分點至 38.11%，而黃紅燈、紅燈比重分別為 8.35%、0.72%。

其中，育樂產品業一口氣從上月的黃藍燈轉亮紅燈，而電子零組件、電腦組件、橡塑膠鞋均亮黃紅燈。