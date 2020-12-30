英國與越南達成自由貿易協定 31日晚間起生效

英國脫歐期限將至，越南和英國在周二 (29 日) 簽署了一項雙邊自由貿易協定 (UKVFTA)，兩國正依法進行相關程序，使協定在 12 月 31 日晚上 11 點起生效。

隨著英國脫歐過渡期將於 12 月 31 日結束，若未達成新的協議，英國將不再享有越南與歐盟之間歐洲自由貿易協定 (EVFTA) 的關稅優惠。

根據新簽署的 UKVFTA，英國在 6 年內將免除 99.2% 越南進口商品的關稅稅目，相當於越南對英國出口總額的 99.7%。有望從該項 FTA 受惠的越南出口商品包括紡織品、鞋類、海鮮、稻米、木材及蔬菜。

作為回報，協議生效後，越南也將免除 48.5% 英國商品的關稅，佔英國對越南出口總額的 64.5%。6 年過後，將進一步取消 91.8% 英國商品關稅，相當於總額的 97.1%。隨後在 9 年後將進一步免除 98.3% 英國商品關稅，佔總額的 99.8%。

此外，UKVFTA 也對原產地規則、海關、貿易便利化、食品衛生和安全措施做出承諾，並對貿易和服務技術壁壘、投資、貿易防禦、競爭、國有企業、政府採購和智慧財產權方面達成協議。

英國目前是越南在歐洲的第三大貿易夥伴，僅次於德國和荷蘭。海關總署的數據顯示，兩國去年進出口總額達到 66 億美元，其中越南對一國出口額達到 58 億美元，進口額達到 8.57 億美元。在 2011-2019 年期間，越南英國雙邊貿易額的平均年增率為 12.1%。