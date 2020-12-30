外資買超前十共有6檔金融股 分別獲敲進逾1.5萬張

台股今 (30) 日延續連日來多頭格局，連 3 日改寫收盤新高，終場大漲 215.65 點，收在 14687.7 點。外資回頭狂買 267.21 億元，買超前十名中，就有 6 檔金融股，買超張數均超過 1.5 萬張；電子股華邦電、聯電則分別獲外資敲進 3.3 萬張、2.4 萬張。

三大法人方面，外資回頭狂買 267.21 億元；投信續站賣方，賣超 6.82 億元；自營商買超 56.99 億元，三大法人共買超 317.38 億元。

期貨方面，外資加碼多單 3053 口，空單未平倉口數降至 6537 口；投信增持多單 895 口，空單未平倉口數降至 14334 口；自營商增持空單 1711 口，多單未平倉口數降至 19249 口。

觀察外資買超標的，主要集中在金融股，買超前十名中，就有 6 檔金融股，其中，新光金、開發金，均獲外資買超逾 2 萬張，中信金、國泰金、永豐金、兆豐金，同獲外資敲進超過 1.5 萬張，元大金、台新金與華南金，也獲買超逾 1 萬張。

電子股方面，外資大買華邦電超過 3.3 萬張、聯電 2.4 萬張，台積電及鴻海均獲外資買超逾 1.5 萬張。傳產股方面，長榮繼昨日遭外資提款 6.2 萬張後，今日外資再回頭轉買 1.2 萬張，南亞、台塑獲買超逾 7700 張。

觀察外資賣超標的，面板三虎同遭外資棄守，群創遭大賣 6 萬張、友達 2.5 萬張、彩晶 2 萬張。其他賣超標的集中在傳產股，賣超中纖 3.1 萬張、國喬 8403 張，大同、大成鋼、鄉林、燁輝、中鴻，均遭外資賣超超過 5000 張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股大漲創新高，但盤面價量仍偏弱，成交量低於月均量、電子成交比重低於 7 成，且僅剩一個交易將封關，預期指數將進入震盪整理格局。

