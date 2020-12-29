【Wen姐筆記】台股封關派對外資湊熱鬧 跨年14500城池見？

台股本周進入封關周，原本放假的外資，似乎怕錯過這場封關派對，昨日提前歸隊湊熱鬧，大舉買超 129 億元，助攻台股射門得分，改寫歷史新高，以 14483.07 點作收，成交值放大至 2521 億元。台股多頭衝關氣勢，繼續射門 14500 點，頗有在 14500 點城池舉辦跨年派對的意味，不過站穩還是比路過重要! 關鍵點位為 14423、14453 與 14520 點。

台股今日要更上層樓，14400 點關卡成為重要根據地，14400 兩端哨站為 14385 與 14423 點， 14453 點可視為射門區，站穩隨時有機會射門 14500 點。14500 點兩端哨站為 14488 與 14520 點。站穩 14520 點，如軋空燃料足夠，還有機會續往 14560 與 14600 點關卡挺進，14600 點兩端哨站為 14588 與 14614 點。

不論是衝關後獲利回吐，或長假前短多調節，14385 點如未能守住，需提防回測

14366 與 14333 點，而 14300 點兩端哨站為 14282 與 14311 點，如棄守 14282 點需提防跨年煙火派對提前散場，多方攻勢將降溫。14256 點成為多空兵家必爭之地，如再棄守需提防空方氣焰升溫，14200 點兩端哨站為 14176 與 14216 點，棄守需提防多空控盤優勢逆轉!

台股昨日的內資派對，集團股作帳與航運股為二大主軸，電子四王中，台積電穩盤，鴻海衝高收黑 K，反而是聯發科表現可圈可點。台積電 ADR 改寫歷史新高，台積電今天走勢更形關鍵。但除了台積電之外，聯電等半導體族群更容易匯聚人氣，如同步帶隊衝關，多頭行進將更為順暢。但仍需留意闖關打卡後，有人獲利下車! 仍是那句老話，站穩比路過重要! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)