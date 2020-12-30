盤前財經大事搶先讀2020年12月30日

今日操盤前瞻

台灣 12 月採購經理人指數

美國 12 月芝加哥 PMI

法說會：宏致、合一、新美齊、三洋紡

除權息：康普

估值變貴、監管加大 科技股 2021 年勢將面臨考驗

美股由科技股帶領的趨勢正接受考驗，這種情況還可能延續到 2021 年。在估值變貴、監管風險及跌深股回彈之下，投資人正評估科技股明年是否仍具吸引力。閱讀全文...

首款折疊 iPhone 搶先看！爆料達人：蘋果 2022 年或 2023 年推出

知名科技達人 Jon Prosser 週二 (29 日) 在 Youtube 節目 Front Page Tech 爆料，蘋果首款折疊 iPhone 可能在 2022 或 2023 年發布，並且將支援 5G 技術。閱讀全文...

央行盯工業區土地炒作 找八大公股銀行喝咖啡

台灣央行為瞭解銀行是否持續遵循 2015 年以來所訂工業區土地抵押貸款自律規範，昨 (29) 日邀請 8 家公股銀行座談，促請銀行強化工業區土地抵押貸款風險控管措施。閱讀全文...

三星關 LCD 時程再延後 面板明年價格漲勢受阻

韓國面板大廠三星顯示器 (SDC) 宣布，將無限期延後關閉 LCD 產線時間，以因應遠距商機帶來的強勁需求，受隨著供給增加，明年面板價格強勁漲勢恐受阻礙。閱讀全文...

國泰世華銀理專盜領四客戶 1732 萬元 金管會開罰 1200 萬元

又有理專 A 客戶錢！金管會昨 (29) 日宣佈，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀板橋分行洪姓理專因為挪用客戶款項，涉案 4 年、挪用資金達 1732 萬元，依法對國泰世華銀行開罰 1200 萬元，並停止該行板橋分行受理新客戶辦理保險代理業務及金錢信託業務各一個月。此為金管會今年開罰理專盜領案的第七案，累計已經開罰高達 7200 萬元，超越去年紀錄，創下歷史新高。閱讀全文...

若成功併日盛金 富邦將超越霖園成台灣第一大集團

富邦金 (2881-TW) 擬公開收購日盛金 (5820-TW)，CRIF 中華徵信所表示，2019 年富邦集團資產總額與霖園集團的資產總額差距約為 1960 億元，如果併購成功，富邦集團的資產總額、加上日盛金控的資產總額 3500 億元，不排除可能小幅超越霖園集團的資產總額，躍升為台灣第一大集團。閱讀全文...

華航、長榮航明年 1 月 全面停飛台北往返倫敦航班

由於英國疫情嚴峻、變種病毒擴散，華航 (2610-TW) 和長榮航 (2618-TW) 昨 (29) 日同步宣布，明年 1 月台北往返倫敦所有航班均暫停營運，未來班次再視疫情狀況調整。閱讀全文...