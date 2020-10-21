以房養老貸款件數年增2成 前五強銀行占比高達97%

在高齡化社會、退休終老議題下，國銀以房養老業務顯著成長，據金管會統計，截至今 (2020) 年 9 月底，以房養老核貸件數達 4652 件，年增 21%。承作量最大的前五強核貸件數占比就占了 97%。

金管會自 2015 年 11 月起陸續推出商業型以房養老貸款，目前共有 14 家國銀有以房養老業務，截至 9 月底，以房養老核貸件數達 4652 件，核貸額度達 264 億元，分別較去年同期成長 21%、25%。

以各銀行辦理情況來看，前五強核貸件數占比就占了 97%，其中以合作金庫、土地銀行最為積極，核貸件數都破千件，合庫核貸件數達到 1852 件、核貸額度 110.25 億元；土銀核貸件數有 1460 件、核貸額度 72.75 億元；後續依序為華銀的 799 件、39.19 億元，台企銀的 221 件、15.49 億元，一銀的 215 億元、17.16 億元，前 5 家銀行合計的核貸件數就高達 4547 件。

申請以房養老貸款的熱門地區，仍以大台北都會區為主，光是北北基件數就有 2386 件，占比達一半以上，且核貸額度 184 億元，比重高達近 7 成。其次為中彰投地區，件數 674 件，核貸額度約 26 億元；第三名為桃竹苗地區，件數 532 件，核貸額度 21 億元。

銀行業者分析，北部民眾較能接受以房養老主要是北北基房價高，能貸到的金額較多，提高民眾申辦意願。

此外，就性別而言，女性申貸情況較男性踴躍，女性申請人件數 2579 件、占 55.44%，可能原因是夫妻購屋時，產權多登記在妻子名下，及女性較長壽等。