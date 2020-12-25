中租控股旗下泰國公司聯貸1億美元 以充實營運資金

中租控股 (5871-TW) 旗下泰國公司－－亞洲興業租賃公司 ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC CO., LTD. (ASK)，宣布於今 (25) 日完成三年期 1 億美元聯貸案。中租控股表示，該資金將用以充實營運資金，為未來成長預作準備。

此聯貸案由日商瑞穗銀行擔任統籌主辦銀行，原預計籌募金額美金 6000 萬元，在各銀行踴躍參貸下，超額認購達 191.7%，最終以 1 億美元結案。此聯貸案由 9 家行庫共同參與，包括瑞穗銀行、安泰銀行、兆豐銀行、日盛銀行、玉山銀行、台中商業銀行、第一銀行、華南銀行及陽信銀行等，各參貸行對於中租控股暨旗下公司長期務實經營，皆展現正向肯定與支持。

中租控股於 1984 年在泰國曼谷成立亞洲興業租賃公司，2005 年 8 月於泰國證券交易所掛牌上市，為中租控股旗下第一家掛牌上市公司，主要營業項目為車輛分期付款，並在泰國曼谷、東部羅勇府、北部清邁府、西部龍仔厝府、中部彭世洛府、東北部坤敬府與南部素叻他尼府等地，共設立 18 處分支據點。

亞洲興業租賃公司旗下擁有二家關係企業，包括 Bangkok Grand Pacific Lease Public Company Limited，營業項目為租賃業務及財務諮詢，以及營業項目為保險經紀的 SK Insurance Broker Company Limited。