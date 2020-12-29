電子軟腳、傳產撐盤 台股創天價後回落 跌11點收14472點

美股周一普遍收漲，台股連續第二天創新高，今 (29) 日早盤一度衝上 14547 點，但高檔賣壓隨之湧現，指數最低來到 14435 點，盤面上，電子權值股表現偏弱，傳產族群持續扮演撐盤要角，其中以造紙、鋼鐵類股最為強勢，加權指數終場仍下跌 11.02 點，收在 14472.05 點，成交值 2863.09 億元。

觀察主要權值股表現，台積電近來因外資休假交投略顯清淡，今日一路在平盤附近整理，終場收 515 元；聯電、鴻海、大立光則遭到大幅調節，下挫 1-2%；面板雙虎走勢不同調，友達賣壓加重跌逾 2%，群創逆勢翻紅；傳產族群表現相對有撐，國內鋼鐵龍頭中鋼漲逾 1%，亞德客 -KY、儒鴻、巨大漲幅約為 1-2%。

全球矽晶圓需求強勁，環球晶董事長徐秀蘭表示，各尺寸產能到明年上半年均維持滿載，營收可望逐季走揚，其中，12 吋現貨價已調漲，其他尺寸也將逐步調漲。受利多消息激勵，環球晶今日股價漲逾 8%，衝破 700 元大關，其他矽晶圓廠同步獲資金青睞，台勝科、合晶均漲逾 2%。

值得注意的是，陽明今天一開盤即跳空漲停，但上午 10 點左右出現大量賣壓，股價爆量直線下殺，最低來到平盤價 25.4 元，因而觸發冷卻機制，終場仍以漲停作收，長榮同樣走勢震盪，一度漲停、翻黑，終場以漲 4% 作收，隨著貨櫃雙雄股價上沖下洗，運輸類股指數成交值高達 642.3 億元，再度創下歷史天量。

鋼鐵股也成為資金匯集的指標之一，由於鋼市缺貨搶料現象難解，鋼價明年第 1 季漲勢確立，國內業者預期，市況火熱可望延續到第 2 季，中鋼領軍鋼鐵股走強，春雨、官田鋼等亮燈漲停，東鋼、中鴻、燁興、聚亨、志聯等也吸引買盤進駐。此外，市場傳出永豐餘紙箱漲價利多，激勵造紙股續揚升，士紙大漲逾半根停板，永豐餘、華紙、榮成都表現亮眼。