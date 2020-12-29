美國洛杉磯利用蘋果「錢包」功能 提供疫苗接種紀錄

根據《彭博社》28 日 (週一) 報導，未來在美國加州洛杉磯郡 (Los Angeles County) 接受新冠病毒 (COVID-19) 疫苗接種的民眾，將可獲得數位化的證明文件，並放入 iPhone 手機的「錢包」(Apple Wallet) 功能當中。

這項作法是為了希望民眾能確實接受第二次的疫苗接種，也相信在不久的將來，可應用於進入演唱會場或搭飛機。

透過與新創企業 Healthvana 的合作，蘋果該項服務於本週展開，初期會在第二次疫苗接種的預定日期前，向使用者們傳送通知，讓民眾確實接種第二劑疫苗。

Healthvana 執行長 Ramin Bastani 表示，數位紀錄在今後也可以當成接受過疫苗接種的工具，出示給航空公司、學校及其他有類似要求的單位作為證明。在與蘋果「錢包」功能類似的 Google 平台上，也同樣可以放入數位證明。

洛杉磯郡公共衛生局 (Department of Public Health) 負責疫苗可預防疾病管理業務的 Claire Jarashow 表示，他們會留下民眾疫苗接種的紀錄，不過當局認為接受過疫苗接種的民眾也有留下相關紀錄的需求。雖然民眾在疫苗接種後，會拿到註明疫苗種類與日期的證明書，但紙本資料容易遺失。

Jarashow 強調，希望人們務必要接受第二劑疫苗接種，目前衛生主管機關沒有足夠能力確認人們是否完成了第一劑的疫苗接種、以及第二劑疫苗接種的時間點等程序。