亞信11月純益年增28% 每股賺0.39元

亞信 (3169-TW) 今 (24) 日公布 11 月自結，稅後純益 0.19 億元，年增 28.82%，每股稅後純益 0.39 元，累計前 11 月稅後純益 1.38 億元，年增 2.22%，每股稅後純益 2.66 元；下半年隨著疫情趨緩，亞信出貨動能也回溫，帶動下半年營收、獲利雙雙優於去年。

亞信 11 月營收 0.75 億元，月增 1.16%，年增 15.08%，累計前 11 月營收 6.51 億元，年減 3.28%。

聯發科 (2454-TW) 此次以每股價格不超過 40 元，認購亞信私募普通股約 12395 千股，持股比約 2 成，擠下力山工業，成亞信最大股東，受惠聯發科認購全數私募股消息激勵，亞信股價連日強漲，累計近七個交易日已強漲 30%。

聯發科指出，亞信主要業務與絡達所屬集團皆為寬頻通訊產品相關，絡達為加強集團與亞信的策略合作，以及著眼工業乙太網市場，擬以策略性投資人身分，參與亞信私募普通股案。

絡達先前主要從事射頻及藍牙無線通訊晶片，2017 年成為聯發科旗下子公司後，便結合集團力量跨足物聯網領域，提供各類型無線通訊低功耗 SoC，包括 TWS(真無線藍芽耳機)、可穿戴式裝置、智能家居等產品。