最新國債鐘 國人平均負債23.5萬元 較去年底增7000元

財政部今 (24) 日發布最新國債鐘統計，截至今年 12 月 18 日，平均每人國債負擔 23.5 萬元，較去年底增加 7000 元，主要因今年受新冠肺炎疫情衝擊，為了防疫、紓困及振興經濟，中央政府債務舉借已達 1500 億元，創近年來新高。

財政部指出，中央政府債務舉借是用於籌集資金支應國家重大建設，以加速推行經濟及社會發展計畫，去年舉借 427 億元，債務還本 885 億元，併計後債務減少 458 億元。

因此，去年底 1 年以上非自償性債務餘額降為 5 兆 3286 億元，占前 3 年國內生產毛額 (GDP) 平均數 29.7%，續呈逐年下降，且為自 2009 年以來首度低於 30%，距離法定上限尚有 10.9 個百分點。

根據國債鐘統計，截至 11 月底，以 1 年以上債務未償餘額 5 兆 3808 億元，加計未滿 1 年債務 1100 億元 (均為實際數)，按前 1 月底人口數折算，平均每人國債負擔 23.3 萬元，較去年底略增 0.5 萬元。

截至 12 月 18 日止，政府 1 年以上債務未償餘額達 5 兆 4278 億元，未滿 1 年債務未償餘額 1150 億元；平均每人負擔債務 23.5 萬元，較去年底高出 0.7 萬元。

此外，今年 11 月底地方政府 1 年以上非自償性債務餘額 7474 億元，加計未滿 1 年債務 1421 億元，債務未償餘額為 8895 億元。

觀察六都及各縣市國債鐘，除嘉義市及離島的金門縣與連江縣是零負債外，以高雄市 2490 億元最多，平均每人負擔 9 萬元，遙遙領先所有縣市；其次為新北市 1479 億元，人均負債為 3.7 萬元；第三則為台中市 1065 億元，人均負債 3.8 萬元。值得注意的是苗栗縣，債務未償餘額為 375 億元，但人均負債高達 6.9 萬元，僅次高雄市。