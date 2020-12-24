【Wen姐筆記】內資接棒當家！融資券大PK大咖挺哪邊？

台灣本土零確診破功，台股退守月線，昨日加權指數早盤微破月線隨即獲得買盤拉抬，加權指數以 14223.09 點作收，成交量能縮至 2214 億元。今天是平安夜，外資即將正式開始放耶誕長假，內資接棒當家。在法人買盤縮手觀望之際，融資融券卻持續發燒，融資單日大增 15.95 億元，攀上 1808 億元波段新高，融券也大增 1.1 萬張，回到 114 萬張。台股在此一位置，是盤整再上? 或是正在盤頭? 月線將是最重要分水嶺! 關鍵點位為 14080、14155、14256 點。

多方目前關鍵防守位置為 14155 點，最好能夠站穩 14200 點城池，兩端哨站為 14176 與 14216 點，最好能夠儘速收復 14256 點，短多才有機會搶回控盤權，脫離月線攻防戰，如能進一步收復 14300 點與 14333 點，多方才有機會拉高封關! 14300 點兩端哨站為 14282 與 14311 點。

但如 14155 點未能守住，多方仍在月線攻防戰區域內，需提防回測 14100 點與 14049 點。14100 點兩端哨站為 14080 與與 14122 點，不宜棄守，否則進入 14000 點關卡保衛戰，對技術面與心理面都將帶來極大壓力，14000 點兩端哨站為 13979 與 14014 點。如再棄守需提防停損賣壓導致跌勢擴大。

大盤昨日初探月線守住，不過最佳的防禦仍為攻擊，必須儘速與月線拉開安全距離! 每當指數要進行重要位置的攻擊或防守，電子 4 王等權值股走勢就得多加留意，千萬不宜出現豬隊友，否則月線防守恐更辛苦!

外資放假去，對台股的最顯著影響，將是成交量能縮小，正常來說，成交量能縮小，指數波動幅度也將壓縮，不過個股部分，從融資券持續發燒來看，個股波動也將擴大。投資人仍得提防內資主力控盤，中小型股出現上沖下洗! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)