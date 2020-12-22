〈本土零確診破功〉恐衝擊短線百貨市況 SOGO天母店提前打烊消毒

針對中央流行疫情指揮中心今 (22) 日發布案 765 活動軌跡，遠東 SOGO 對此回應，遠東 SOGO 天母店將提早於下午 5 點閉店進行全面環境清潔消毒，同時要求天母店全體百貨專櫃人員做自主健康監測，而相關消息是否再次衝擊實體零售、百貨業景氣，有待觀察。

今日驚傳案 765 紐西蘭籍男機師確診，並使其任職於廣達集團的女性友人因而確診，是時隔 253 天以來首見本土案例，其中，案 765 曾於 12 月 10 日晚間 6 點半至 7 點半之間曾至遠東 SOGO 百貨天母店。

遠東 SOGO 對此回應，全台遠東 SOGO 百貨從今年 1 月 24 日起迄今，均主動積極配合政府相關防疫措施，包括每周一次定期全店前後場域大規模消毒，賣場公共區域廣設置酒精手部消毒機，百貨賣場也全日進行全館排換氣，並針對館內電梯、手扶梯、洗手間等公共區域進行每 2 小時例行性環境消毒、館內美食街和餐廳除加強清潔消毒外等。

同時，SOGO 也要求入店者均需戴口罩並測量體溫，體溫超過 37 度即不可入店。

然而，消息傳出後，目前高度受歡迎的新北耶誕城宣布停止戶外集會 (含商品促銷在內) 但仍會持續開放。

不過，台北 101 指出，目前仍朝施放跨年煙火的方向執行，不會取消。

法人認為，時序接近年底跨年，儘管暫無疫情在國內擴散的明確現象，但消息一出恐會造成部分消費意願減緩，不排除短期恐會影響實體零售業的來客動能，而後市仍有待觀察後續疫情發展。