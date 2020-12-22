瑞波公司遭SEC提起訴訟 瑞波幣單日大跌近20%

區塊鏈支付業者瑞波公司 (Ripple) 執行長 Brad Garlinghouse 表示，美國證券交易委員會 (SEC) 打算對 Ripple 提起訴訟，控告其在發售瑞波幣 (XRP) 時違反投資者保護法。

Garlinghouse 表示，這起訴訟將在短期內被提起，Ripple 及兩名共同創辦人 Chris Larsen、Garlinghouse 皆列為被告。Garlinghouse 指責，這是對整個加密產業和美國創新的攻擊。

SEC 過去幾年針對多家初創公司提起民事訴訟，指控這些公司在出售加密貨幣融資時違反了證券法，SEC 在這些訴訟中大多勝訴。這些公司的規模均小於 Ripple，Ripple 在 2019 年的最近一輪融資中，獲得了 100 億美元估值，而瑞波幣是市值第三大加密貨幣。

受新聞事件影響，瑞波幣週一起持續下挫，24 小時跌幅近 20%，至 0.4550 美元。

(圖表取自 Coindesk)

瑞波公司外部法律顧問 Michael Kellogg 認為，從法律角度而言，此控告是錯誤的。美國政府的其他主要部門，包括司法部和財政部的 FinCen，已經確定 XRP 是貨幣。因此，XRP 中的交易不在聯邦證券法的範圍之內。

Ripple 週一收到美國證管會打算起訴的消息，訴訟關鍵點在於，公司於 2012 年發行的瑞波幣，實際上是否構成「證券銷售」。許多 XRP 投資者自 2018 年起也對這家公司提起訴訟，稱公司號稱 XRP 價格會上漲來誘導投資者，違反美國證券法和加州公司法。

長期以來，瑞波幣一直都因為「過於中心化」、「公司高度控盤」而遭到批評。

此前 Ripple 曾因違反美國《銀行保密法》的規定而被罰款 70 萬美元，並向美國加州北區檢察官辦公室額外支付 45 萬美元的罰款。