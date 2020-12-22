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瑞波公司遭SEC提起訴訟 瑞波幣單日大跌近20%

瑞波公司遭SEC提起訴訟 瑞波幣單日大跌近20%(圖:AFP)
瑞波公司遭SEC提起訴訟 瑞波幣單日大跌近20%(圖:AFP)

區塊鏈支付業者瑞波公司 (Ripple) 執行長 Brad Garlinghouse 表示，美國證券交易委員會 (SEC) 打算對 Ripple 提起訴訟，控告其在發售瑞波幣 (XRP) 時違反投資者保護法。

Garlinghouse 表示，這起訴訟將在短期內被提起，Ripple 及兩名共同創辦人 Chris Larsen、Garlinghouse 皆列為被告。Garlinghouse 指責，這是對整個加密產業和美國創新的攻擊。

SEC 過去幾年針對多家初創公司提起民事訴訟，指控這些公司在出售加密貨幣融資時違反了證券法，SEC 在這些訴訟中大多勝訴。這些公司的規模均小於 RippleRipple 在 2019 年的最近一輪融資中，獲得了 100 億美元估值，而瑞波幣是市值第三大加密貨幣

受新聞事件影響，瑞波幣週一起持續下挫，24 小時跌幅近 20%，至 0.4550 美元

(圖表取自 Coindesk)
(圖表取自 Coindesk)

瑞波公司外部法律顧問 Michael Kellogg 認為，從法律角度而言，此控告是錯誤的。美國政府的其他主要部門，包括司法部和財政部的 FinCen，已經確定 XRP 是貨幣。因此，XRP 中的交易不在聯邦證券法的範圍之內。

Ripple 週一收到美國證管會打算起訴的消息，訴訟關鍵點在於，公司於 2012 年發行的瑞波幣，實際上是否構成「證券銷售」。許多 XRP 投資者自 2018 年起也對這家公司提起訴訟，稱公司號稱 XRP 價格會上漲來誘導投資者，違反美國證券法和加州公司法。

長期以來，瑞波幣一直都因為「過於中心化」、「公司高度控盤」而遭到批評。

此前 Ripple 曾因違反美國《銀行保密法》的規定而被罰款 70 萬美元，並向美國加州北區檢察官辦公室額外支付 45 萬美元的罰款。

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