鴻海愛心嘉年華明年2/6線上舉行 年終伴手禮金提高至1萬元

鴻海 (2317-TW) 今 (22) 日宣布，今年度的歲末歡樂嘉年華活動，以「Party From Home」為主題，將於 2021 年 2 月 6 日改為線上舉行，鴻海也宣布回饋給員工，年終伴手禮額度從以往的每人 1900 元，提高到 1 萬元。

鴻海表示，每年固定於歲末時節舉辦嘉年華會，犒賞一整年在全球各地奔波打拼的鴻海員工，也藉此感謝同仁眷屬們的支持，透過讓同仁與眷屬團聚同歡，凝聚鴻海大家庭的向心力。

不過，因應疫情，鴻海表示，歡樂嘉年華活動改為線上舉行，並希望以「Party From Home」的方式，讓同仁和家人能在防疫期間也能聚一起參加線上嘉年華會。

且今年因為沒有實體布展、場地等開銷支出，鴻海也決定，將直接回饋給員工，年終伴手禮額度從以往的每人 1900 元，提高到 1 萬元整，並透過以員工票選方式，選出數十家台灣頂級飯店餐廳，打造專屬年節伴手禮，員工也可直接線上採買。

此外，鴻海強調，以往歲末嘉年華活動皆會邀請全台各地慈善團體共襄盛舉，今年雖取消實體嘉年華活動，但也將另行在公司官方網站上舉辦線上慈善義賣活動，邀請全台灣慈善團體，透過線上義賣平台的形式，讓所有鴻海人可以一起為社會盡一份心力。