〈富邦金擬併日盛金〉遭指幫肖建華脫產 富邦金嚴正聲明

富邦金 (2881-TW) 周五 (18 日) 宣布擬公開收購日盛金 (5820-TW)，遭立委質疑「富邦金控宣布公開收購日盛金控案，與中國明天系集團肖建華有關，並有助肖建華脫產之疑慮」，富邦金控今 (21) 日嚴正表示，此為不實臆測。

富邦金表示，該公司宣布公開收購日盛金控，事前並未與日盛金控大股東日本新生銀行、港商建群投資有任何接觸。本案採取公開收購方式，對於日盛金控無論大、小股東的所有股東均提供公平且一致的條件，過程也將公開透明。

對於部分媒體報導，指涉富邦金與中國明天系集團有關係，富邦金重申，該金控規劃此公開收購案與明天系集團無任何關係。

有關「本案可能幫特定集團脫產」的不實臆測，富邦金強調「倘若要幫特定集團脫產，應可直接購買其海外控股公司股權，實無需開大門走大路，對所有股東公開收購。」

另外，富邦金表示，富邦人壽投資的哈爾濱銀行，最大股東為哈爾濱市政府，主要經營團隊是由哈爾濱市政府指派；富邦金控投資的廈門銀行，最大股東是廈門市政府，主要經營團隊也由廈門市政府指派，這些投資案過往的投資緣由皆與明天系集團無關。

對於溢價率超過 24%，富邦金表示，此案公開收購的溢價符合台灣過去幾年所有公開收購的市場行情，也與亞太區金融同業併購取得控制溢價相當，且本案由安永會計事務所出具價格合理性意見書，該公司出價對日盛金控公司股東及本公司而言均屬合理範圍。

富邦金強調，秉持公開、透明、公平的精神，宣布公開收購日盛金控，有助富邦金控強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，並響應金金併政策，促進金融產業整併及發揮綜效，可望對富邦金控及台灣金融業創造多贏局面。公司誠懇期盼，外界對於本案予以支持，並停止不實的影射與臆測。

富邦金今天股價以小漲開在 46.35 元，而日盛金則跳空漲停至 12 元，成交量千張，委買張數 19.6 萬張。