羥氯奎寧台廠夢碎 旭富證實客戶拉貨放緩

曾被視為可抗新冠肺炎疫情的藥物羥氯奎寧，近日遭美國 FDA、世界衛生組織 (WHO) 相繼宣布，臨床實驗發現無法降低患者死亡率，因此將停止試驗，原料藥廠旭富 (4119-TW) 今 (6) 日證實，客戶拉貨力道已放緩，原本預期全年出貨 80 頓目標也修正，下半年 1 公噸原本預期可上看千萬元，預期下半年價格回落至 200- 400 萬元，台相關廠商原本期待可靠奎寧加持營運確定落空。

全球都積極尋找新冠肺炎解藥，過去被認為有機會抗疫的老藥奎寧，台灣更有完整供應鏈可製造，一度引起市場熱議，包含健亞 (4130-TW)、永信 (3705-TW) 與旭富等都並列奎寧概念股，前兩家可製造藥品，旭富則供應原料藥。

旭富上半年時表示，老藥新用風潮掀起後，庫存全被掃光，第 2 季生產新一批 16 公噸羥氯奎寧，其中 3 公噸保留給台灣政府，剩餘 13 公噸超過 20 家藥廠下訂，並以配給方式供貨，產能滿載下，全年有機會出貨逾 80 公噸。

旭富坦言，上半年因新冠肺炎疫情影響，羥氯奎寧新客戶一口氣新增 10 幾家，訂單能見度更顯著提升，不過，隨著兩大組織停止羥氯奎寧試驗，客戶拉貨力道也同步放緩，下半年僅將生產一批約 16 或 18 公噸的羥氯奎寧藥，且是回歸既有的適應症治療而非給新冠肺炎，全年出貨 80 公噸目標落空。

法人估，羥氯奎寧約貢獻旭富上半年約 2.5 億元營收，光是 5 月單月營收比重更高達 50%，下半年原本預期可持續帶旺營運，但全數將回歸常態。

更重要的是，羥氯奎寧價格一度因解藥利多帶動，過去平均 1 公噸約新台幣 400 萬元，一度降到 200 萬元，但疫情爆發後價格迅速拉升衝上千萬元，旭富認為，下半年價格應會回到 200-400 萬元間。

羥氯奎寧一度被美國總統川普大力提倡作為防疫用藥，並納入美國緊急使用授權 (EUA)，近日兩大機構紛紛出來打臉，美國 FDA 日前認為，該藥物使用在病患身上後，將持續出現心臟問題及嚴重的副作用，因此，撤銷羥氯奎寧的 EUA。世衛近日宣布，由於羥氯奎寧治療新冠住院患者的試驗中，據研究顯示，無法降低新冠肺炎的死亡率，且對病患無效疫，停止對該藥物的試驗。