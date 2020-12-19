Sony下架《電馭叛客2077》 開發商股價一度重挫20%

Sony (SNE-US) 宣布，PlayStation Store 已下架電玩遊戲《電馭叛客 2077》(Cyberpunk 2077)，此舉令產業分析師訝異，也加劇其開發商困境，開發商 CD Projekt 股價聞訊重挫 。

Sony 互動娛樂公司在網站上簡短告知，「此舉是為戮力確保客戶高度滿意，已購買的玩家可申請全額退款。」先前 Sony 拒絕玩家的退款要求，招致不滿的玩家批評。

《電馭叛客 2077》波蘭開發商 CD Projekt 週五隨即重挫 20% 之多，爾後部分拉回，以 12% 多跌幅作收。該公司自上週四推出該遊戲以來，市值已經流失 66 億美元。

CD Projekt 並未立即回應置評請求。

該遊戲上架一週多以來，爭議不斷，除被指辱華外，玩家亦投訴遊戲存在 Bug 及閃退的問題，更出現玩家被迫重玩任務的情況，且會讓 SonyPlayStation 4 和微軟 Xbox One 等較舊款主機的性能下降。

CD Projekt 是角色扮演遊戲《巫師 3》開發商，評論家認為這是有史以​​來最好的遊戲之一。

科技研究公司 Omdia 的遊戲首席分析師 Steve Bailey 認為，Sony 採取正確行動，保護其主機品牌形象不受該遊戲潛在損害。但他也認為，下架該遊戲不會損害 CD Projekt 和 Sony 之間的關係。

CD Projekt 週五聲明，將努力修正遊戲瑕疵，盡快恢復上架。