〈能源盤後〉疫苗接種、美推進紓困案 原油連7週收高 登上2月來最高點

週五 (18 日) 交易，原油價格收高且連續第七週上升，係因交易者仍樂觀看待疫苗進展與美國新一輪經濟紓困方案，推升油價至 2 月下旬以來最高收盤價。

位於堪薩斯州的投資公司 Tortoise 投資組合經理 Rob Thummel 表示，「國會似乎更接近通過刺激法案，該法案可望提高美國 GDP，從而導致石油消費增加。」

「與此同時，隨著全球經濟反彈，新冠疫苗開始接種，將為石油相關產品 (如汽油) 的需求上升鋪路。」他說。

另一項油價支撐力來自 OPEC 本週下修石油需求預期之舉，因為這使 OPEC + 更不可能 1 月起大幅增加全球供應量。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 74 美分或近 1.5 %，收每桶 49.10 美元，為最前月契約價格自 2 月 25 日以來最高收盤價。

1 月 WTI 原油期貨契約將於週一收盤後屆期。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 76 美分或 1.5%，收每桶 52.26 美元，為 2 月 26 日以來最高收盤價。

依據最近月契約，WTI 原油期貨價格本週上升 5.4%，而 Brent 原油上漲 4.6%，且這兩項基準原油均連續收漲 7 週，這是 Brent 原油自 2010 年 10 月 8 日止當週以降最長漲勢。

ThinkMarkets 分析師 Fawad Razaqzada 表示，「全球風險資產正歡欣鼓舞地進入年底，並再次無視與病毒有關的封鎖。」

「由於信心恢復，市場期待全球經濟突然啟動，這就是為什麼價值股、原油和工業金屬最近幾週都上漲的原因，我預期這種趨勢將繼續下去，除非發生根本性變化或發生重大風險迴避事件。」

美國國會領袖正加速敲定一項 9000 億美元新冠紓困案，以提供因疫情失業的國人或受重創的企業即時的援助。國會也趕著在聯邦資金耗盡前達成一項財政支出協議，否則政府週六起恐面臨停擺。

同時，一個獨立諮詢委員會週四以 20-0-1 投票支持 Moderna 的新冠候選疫苗利大於弊，為 FDA 授權緊急使用鋪路。

分析師表示，實體需求強勁的跡象也持續支撐市場。

JBC Energy 的分析師寫道，「雖然許多國家新冠確診人數令人震驚，可能減弱一些市場參與者的樂觀情緒，但目前為止，這還不足以使關鍵實體市場退步。」

「在北海，因浮動儲存量開始下降，實體市場一直獲得推升力量。」

交易者可能會密切關注美國產量。貝克休斯週五公布，本週活躍的石油鑽井平台數量增加了 5 個，達 263 個，為連續第四週上升，提高了原油產量增加的潛力。

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