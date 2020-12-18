糧價攀高引發憂心 法興大空頭：恐寫10年以來最大漲幅

近期大宗商品普遍上漲，與此同時，糧食價格的漲勢也在持續，這也引來攸關民生的重大難題—該擔心糧價飛漲了嗎？

目前已明顯見到兩派的觀點，一派以高盛為代表，相信糧價上漲的衝擊有限，但法興著名大空頭 Albert Edwards 卻認為，糧價飆升絕非小事，未來還會續漲，並引發更多、更嚴重的問題。

高盛觀點

高盛本週發布報告指出，近幾個月來主要新興市場的通膨一直在上升，驅動力之一，來自於食品通膨，特別是穀物、油及黃豆等關鍵農產品的價格，均急劇上揚。

全球關鍵農產品上漲 (圖表取自 Zero Hedge)

儘管如此，高盛認為，食品通貨膨脹更典型地是由本地而非全球因素驅動的。更重要的是，今年多數新興市場的食品通膨率，仍偏下降趨勢，而過去 10 年以來，食品的波動幅度通常比以前小得多，當前的漲勢，比起 2006-2012 年間，也沒有那麼嚴重。

簡而言之，高盛並不十分在意食品通膨激增風險，特別在新興市場，有其他因素正壓制通膨，除非農產品價格上漲進一步持續擴大，才可能對大多數新興國家的通膨及貨幣政策，造成重大而持續的影響。

10 年前前車之鑑

不過，10 年之前，高盛同樣曾對食品價格飆升不屑一顧，但這一背景，卻在 2011 年初的阿拉伯之春達到頂峰，當時抗爭的導火線就是出自水果販與警察間的衝突。

針對現狀，Edwards 顯然要擔心得多。他認為，2010-2011 年食品價格泡沫，與當時美國聯準會第二輪 QE 不無關聯。特別在貧富分化持續加劇的環境中，一旦糧價大漲，會帶來更嚴重的後果。

Edwards 指出，2011 年阿拉伯之春，常被解釋為其他原因驅動，但糧食價格飆升才是最原始的導火。而如今各國央行瘋狂注入流動性，除了帶來大宗商品暴漲之外，也該擔心糧價的揚升。

Edwards：對新興國家打擊大

他表示，來自聯合國糧農組織 (FAO) 糧食價格指數，含蓋穀物、油料、乳製品、肉類和糖的價格，已經連續 6 個月上漲，並站上 6 年來新高。尤其穀物的年漲幅達 20%，這是自 2011 年年中之後的最高年度漲幅。

糧價漲幅大 (圖表取自 Zero Hedge)

他強調，食品價格上漲對一些新興市場國家的影響往往更大—首先其食品主要靠進口，而新興國家家庭在食品上的支出比例更大，代表衝擊也更嚴重。

周期性資產復甦 (圖表取自 Zero Hedge)

Edwards 擔心，糧食的通貨膨脹可能才剛剛開始，周期性資產的復甦，再加上極度寬鬆的全球貨幣環境，可能造成糧食價格創下十年來最高。