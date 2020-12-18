世基12/22登興櫃 明年營收拚倍增

基米 (4195-TE) 轉投資公司世基生醫 (7595-TE) 預計 12 月 22 日登陸興櫃，營運長陳冠志表示，明年三大產品將有所斬獲，包括檢測痛風用藥有望明年納入健保藥價、兒童用藥檢測則將導入醫學中心，以及自行開發的新冠檢測試劑下季取證、上市，法人看好，明年營收有機會倍數成長。

世基獨家取得中研院 Carbamazepine(卡馬西平)、 Allopurinol(安樂普諾)、華法林 (Warfarin) 等基因檢測全球專利授權，進一步開發成檢測產品或診斷工具，包括抗癲癇藥物卡馬西平過敏基因 HLA-B*1502、抗凝藥華法林預測用藥劑量基因 VKORC1 等。

新冠檢測試劑方面，陳冠志指出，看好疫情持續蔓延，另外依據既有客戶需求，自行研發出新規格的新冠檢測試劑，目前臨床試驗已進入尾聲，預計下季試驗完成後，將申請歐盟 CE、美國緊急使用授權 (EUA)、台灣 EUA 認證，產品最快明年第 1 季底前上市銷售，並以東南亞市場為主。

世基為金萬林 (6645-TE) 新冠檢測試劑代工廠，目前月產能約 70 萬劑，且產能幾乎達滿載，副總劉逸辰指出，由於產能稼動率高，加上自行開發的新冠檢測試劑預計首批會先出貨 50-100 萬人次，已啟動擴產計畫，最快年底前投產，總產能可再提升 50% 以上。

其他檢測產品方面，陳冠志表示，旗下開發的藥物基因檢測試劑 HLA-B*5801，可檢測痛風藥物 Allopurinol 所引起的皮膚不良反應，目前已獲得歐盟 CE 認證、南韓與美國上市許可，在台市佔率達 100%，有望年底前、明年初納入健保藥價。

世基也跨足兒童基因檢測市場，開發出兒童常見用藥基因檢測，使用多種基因定序平台，涵蓋消化系統、呼吸系統等 7 大類，33 種常見用藥，準確率高達 99%，協助醫師選擇合適藥物與劑量，產品預計明年上市。

世基去年營收 6528 萬元，年減 16.1%；毛利率 33.8%，年減 2.1 個百分點；稅後虧損 3511 萬元，虧損較前年增加，每股虧損 1.6 元；今年上半年營收 5078 萬元，稅後虧損 456 萬元，每股虧損 0.18 元。