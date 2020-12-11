基米小金雞基育明年下半年登興櫃 攻農業基因營收將倍增

基米 (4195-TE) 旗下子公司基育預計明年第 3 季登興櫃，董事長游卓遠表示，公司鎖定畜產、水產、作物及微生物等 4 大領域，利用該動植物基因資訊，作為精準育種參考，目前在畜產已有初步進展，看好明年全年營收有望突破 1 億元，較今年成長逾 5 倍。

基育透過基因育種達到精準農業，鎖定四大領域，包括豬、雞、鴨的畜產，臺灣鯛與石斑魚的水產，毛豆相關的作物以及微生物。

游卓遠指出，今年全年營收約落在 2000 萬元，明年則受惠畜產領域有所斬獲，估明年全年營收有機會超越 1 億元關卡，其中，已在嘉義養雞場培育出 6.5 萬隻雞，均為培育成幼雞後將進行出售，該雞種並非一般的飼料雞，而是特殊品種、價值較高，預計明年 4 月開始將可陸續貢獻營收，約可占整體營收比重 6-7 成。

其他畜產方面，豬、魚則主要與農舍業者、光電 / 太陽能業者合作，游卓遠表示，豬、魚的種源生產速度較慢，營運發酵將落在明年下半年或是明年底，在台南已與當地業者開發魚電共生，最快明年下半年開始養殖；種豬則是與宜蘭大學合作，建置種豬示範場域，明年底順利孕育後，有機會往海外發展。

此外，台灣農委會預計明年建置豬隻的基因資訊，讓所有豬隻的來源有所依據，透過抽血、性能檢測即可建置資料庫，後續還可進行品種改良，游卓遠表示，公司具備性能檢測技術，未來也有望成為營運動能。