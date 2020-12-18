比黑五還旺！今年全美超過1.5億人打算拖到「超級星期六」再買禮物

美國零售聯合會 (NRF) 週四公布，今年打算在「超級星期六」才在商店或線上購買假期禮品的人數超過 1.5 億人，較去年多了 200 萬人。

「超級星期六」是聖誕前最後一個星期六，今年的「超級星期六」距離聖誕節有接近一週的時間，讓消費者較去年更有充裕的時間採購禮物。今年由於疫情干擾，可能多數人會更堅持網購。

貿易團體 NRF 總裁兼執行長 Matthew Shay 表示，「今年假期優惠活動更早開跑，消費者分散其假期購物行為，也更加利用零售商各種促銷優惠活動。」

新冠疫情顛覆了美國消費者購物方式，沃爾瑪 (WMT-US)、Target (TGT-US)、百思買 (BBY-US) 和 Kohl's (KSS-US) 等紛紛更早推出假期購物活動，沃爾瑪甚至本週五起與抖音合作，在抖音上推出購物直播節目。

根據調查，那些計畫在「超級星期六」購物的消費者中，有 42% 打算只用網購，而不考慮到實體店面。

零售諮詢公司 Customer Growth Partners 總裁 Craig Johnson 預期，今年消費者在「超級星期六」的支出達 361 億美元，自去年同期的 344 億美元上升。這些估計值包含實體商店和網購金額，但不含在加油站、餐廳和汽車經銷商產生的消費金額。

他提到，相比之下，今年黑色星期五的消費金額為 297 億美元，意味著超級星期六比黑色星期五更加精彩。