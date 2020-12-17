比特幣一度衝破23000美元大關續創新高 區塊鏈概念股跟進

繼首度突破 20000 美元大關後，比特幣週四 (17 日) 延續反彈行情，再衝上 23000 美元新高點，年初迄今漲幅已超過 200%，一併帶動美股區塊鏈概念股走高，比特幣後市持續看俏。

Coindesk 數據顯示，比特幣今日一度衝上 23000 美元大關，最高來到 23441 美元，仍續寫歷史新高，後續漲勢略減，但年初至今漲幅已達 220%。

比特幣日線走勢 (圖：Coindesk)

美股區塊鏈概念股 Marathon Patent(MARA-US) 盤前飆逾 20％，嘉楠科技 (CAN-US) 漲近 15％，Riot Blockchain(RIOT-US) 漲 7.6％。

考慮到比特幣的興衰歷史，近期的瘋狂漲勢引發兩極化的爭論。支持者認為，在美元疲軟和潛在通膨壓力下，加密貨幣正在向黃金靠攏，另一派則認為，比特幣投機熱潮終將重演 3 年前的慘案，衝高後再度崩潰。

儘管如此，加密貨幣多頭指出，今年疫情動盪，反而為加密貨幣帶來另一片天空，越來越多投資人將比特幣視為潛在避險工具，摩根大通 (JPMorgan) 也警告，機構投資人的胃口將導致資金流入追蹤比特幣的基金，從而影響金價走勢。

投資機構古根漢 (Guggenheim Investments) 投資長 Scott Minerd 日前表示，考慮到比特幣的稀缺性，加上 Fed 大量印鈔，比特幣最終應可攀至約 40 萬美元，大力看好後市前景。