聯發科成為開放工程聯盟創始成員 推動人工智慧標準

聯發科 (2454-TW) 今 (17) 日宣佈，成為開放工程聯盟 (MLCommons) 聯盟的創始成員；MLCommons 是一個開放式產業聯盟，由多家全球領導廠商發起成立，將共同致力於推進機器學習和人工智慧的標準及衡量指標。

聯發科指出，除了公司外，該聯盟的創始成員還包括有 Google、Facebook、微軟、阿里巴巴和百度等多家在機器學習及人工智慧領域的領導企業。

聯發科將與聯盟成員在人工智慧領域的專業知識進行深度交流，以支持跨行業的人工智慧框架和衡量標準，從而精進搭載聯發科晶片方案終端設備的使用者體驗。

聯發科執行副總暨技術長周漁君表示，人工智慧應用日益普及，不僅為人們提供更佳的資訊獲取管道，也為醫療、商業和教育等領域開闢了新的應用發展， 聯盟致力與世界頂尖專家、相關團體制定測試標準，從而加速該領域創新，聯發科也將將與其他聯盟創始成員攜手，促進全球合作，建立並共享最佳解決方案。

聯發科以衡量人工智慧效能的頂尖業界基準 MLPerf 為例，今年協助設計首個應用在行動通訊的 MLPerf 基準測試，並在目前版本展現絕佳的結果；公司的 5G 天璣系統單晶片在人工智慧任務的測試中表現出色，並在四個基準模型中的兩個模型上取得了最佳的成果，打造出一流的解決方案。

MLCommons 聯盟執行董事 David Kanter 表示，聯發科為 MLPerf 開發者平台團體、移動裝置軟體開發套件以及 DeepLabV3 基準的實施做出重大貢獻，聯盟很榮幸並歡迎聯發科成為 MLCommons 聯盟的創始成員，也期待在未來專案中進一步開展合作，並持續獲得聯發科支援。

MLCommons 聯盟為一家非營利組織，由 MLCommons 的創始人兼理事會主席，同時是 Google 公司主導機器學習指標專案組的資深工程師 Peter Mattson 和半導體、計算和機器學習產業的資深人士 David Kanter 所領導；該聯盟創始成員為 50 多位元來自學術界，以及軟體、硬體、電子和產品創新領域機器學習專家。