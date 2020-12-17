紓困貸款挹注 國銀對中小企放款前10月大增7044億元 創同期新高

在紓困貸款挹注下，國銀對中小企業放款持續增加，根據金管會統計，前 10 月國銀對中小企業放款餘額較去 (2019) 年底增加 7044 億元，創歷年同期新高，截至 10 月底累計放款餘額共 7 兆 6023 億元。

金管會今 (17) 日公布本國銀行辦理中小企業放款統計，截至今年 10 月底，本國銀行對中小企業放款餘額達 7 兆 6023 億元，較前月增加 866.85 億元，占全體企業放款餘額比重 65.22%。

金管會銀行局副局長黃光熙說，國銀對中小企業放款增加主要與承作紓困貸款有關，加上部分企業營運資金需求增加，進而推升銀行放款餘額增加。

黃光熙指出，與去年底相比，今年前 10 月放款餘額已經增加 7044 億元，較今年訂定的 3000 億元目標，達成率高達 234.81%。

根據金管會統計，前 10 月中小企業放款與去年底相比，成長幅度嘴最大的銀行以遠東銀行居冠、放款成長率 38.29%，其次為凱基銀行、成長率 28.05%，花旗銀行成長率 27.79%、京城銀行成長率 24.62%、輸銀成長率 23.68%。

在放款餘額部分，合庫銀增幅 830.56 億元居冠，其他依序分別為台企銀增加 696.33 億元、第一銀行 671.24 億元、土銀增加 533.8 億元、玉山銀增加 527.47 億元。