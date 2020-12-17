央行捍衛匯價不變 台幣風雲變色連4貶收28.481元

在出口商年底瘋狂拋匯下，新台幣兌美元今 (17) 日盤中再寫近 23 年半新高，升抵 28.116 元，升值潮來勢洶洶，台灣又遭美列入匯率操縱國觀察名單，不過，央行總裁楊金龍強調，美國續寬鬆對台就是挑戰，暗示將以「台灣優先」來穩匯，因此，在央行尾盤調節下，台幣再度風雲變色，連四貶，收 28.481 元。

外資下周即將放耶誕長假，今天匯入買超台股約 29 億元，不過，匯市主要受到出口商大舉拋匯影響，強勢升值逾 3 角，一度衝上 28.116 元兌 1 美元的價位，儘管台灣遭美國列入匯率操縱國觀察名單，但央行沒打算放手，尾盤加大作價力道，沒收大部分的升幅。

新台幣兌美元終場以 28.481 元作收，貶值 0.5 分，為連續四個交易日翻貶，成交量依舊維持高檔，台北外匯成交值達 16.41 億美元，元太外匯成交值為 4.415 億美元。

央行今天下午舉行理監事會議，對於台幣走勢，楊金龍坦言，近來升值幅度「蠻大」，但央行調節不可能所有的廠商都滿意，對於遭美方列入匯率操縱國觀察名單，楊金龍說，美國的寬鬆就是我們的挑戰，並以美國總統川普競選的口號美國優先來回應，直指每個國家都是以自身利益為主，暗示面對內外部壓力之際，將抱持台灣優先的心態。

美國聯準會大唱鴿調，將聯邦基金利率目標區間維持在 0-0.25%，美元指數 (DXY) 今天下午應聲跌破 90 大關，創 2 年半新低，帶動非美貨幣升值潮。日圓兌美元約升值 0.37%，英鎊升值幅度高達 0.68%，歐元也有 0.23% 的升幅，澳幣、紐元、泰銖分別升值 0.76%、0.67%、0.57%，升勢相當強勁。不過，台幣跟隨人民幣、韓元小幅貶值。