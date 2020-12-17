凱羿-KY購油事件羅生門！中創港豐出面各說各話

凱羿 - KY(2939-TW) 日前因輕質循環油採購銷售合約恐任或有負債恐高達 10 億元，引發投資人譁然，凱羿堅稱遭詐騙，並已至新北地檢署按鈴申告掮客劉姓夫婦涉嫌詐欺，不過，今 (17) 日與凱羿為簽約廠商之一的中創港豐出面，指出「沒有跟凱羿簽這麼大的金額」，整起事件羅生門、各說各話，待主管機關和檢調抽絲剝繭釐清。

凱羿稱，9 月 4 日與中創港豐能源石化簽署輕質循環油採購合約總價 5 億歐元，中創港豐能源石化有限公司代表人董事劉騏睿今日出面指出，「其實我們根本沒有跟凱羿簽這麼大的金額，輕質循環油採購 5 萬噸最多就是 1100 萬歐元」，有關損害公司信譽保留法律追訴權。

劉騏睿說明，當初與凱羿合作主要是著眼凱羿擁有 30 年的貿易經驗，但與凱羿合作過程，雙方前後改訂三次合同，原因是凱羿「信用證開不出來」，而前董事長蔡謀燦主動要求由個人來做。

對於中創港豐本身遭外界質疑，劉騏睿回應，合約上有所有公司執照、營業登記證、石油經營許可證等，每一份和油廠的郵件往來都有保存，均會提供檢調配合調查。

日前凱羿新上任董事蔡謀賦 (前董座蔡謀燦胞弟) 說明，一開始是透過劉孟和夫婦引介向俄羅斯、中國洽談油品採購及銷售合約，預付 2 筆共 48.8 萬歐元貨款，但對方不讓凱羿與油品公司直接接洽，控告劉姓夫婦詐騙，對此劉騏睿說，「看不下去必須從大陸回來說明」，並認為劉孟和並不如凱羿所稱，未來還會有繼續合作關係。

劉騏睿再次強調，已聯繫不上凱羿，原因是「他們認為我們是詐騙集團，不想跟我們聯繫」。

但日前蔡謀賦稱，劉姓夫婦提出的文件，如油品保證書、油品護照、原產地證明、配額證書等均為偽造，涉嫌以假油權、幽靈公司詐欺採購油品，並認為從頭到尾都是一場騙局，凱羿沒有履約責任。

凱羿日前開重訊指出，簽定多個輕質循環油採購銷售合約，未履約恐造成或有負債高達 10 億元，其中，凱羿提及 9 月 4 日與中創港豐能源石化簽署輕質循環油採購合約，總價 5 億歐元，若未履約，違約金為合約金額 2%，劉騏睿呼籲凱羿出面說清楚講明白，10 億元到底怎麼來。

然而，記者實際連上中創港豐網頁，內容相當簡陋，且網頁上所稱中創港豐是成立於 2020 年的新公司，即便似乎有了新的說法，仍是令人霧裡看花，苦了小股民。