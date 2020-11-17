凱羿-KY遭刻意詐欺還得付鉅額違約金 恐還要認或有負債10億元

全球百貨行銷業者凱羿 - KY(2939-TW) 今 (17) 日指出，第三季財報中掲露醫療手套採購預付款項損失，及輕質循環油採購銷售合約的或有負債，導致公司蒙受鉅額損失共 6790 萬元 (230 萬美元)，另外還恐需承擔鉅額違約金 10 億元。

凱羿原本以廚用、生活日用品、五金和電器產品銷往電視購物、網購平台業務為主，過往並不曾提及有意切入油品或是醫療手套銷售，此次因循環油採購恐蒙受龐大損失，令市場詫異。

凱羿說明，這是考量疫情衝擊既有業務，今年以來有意切入新產品和業務，且交易均透過過去供應鏈夥伴介绍。

凱羿坦言，公司對油品交易並沒有適當對交易對象做完善的徵信審查，即與交易方簽署合約，但因故無法履行，因此恐產生違約金，不過目前委任律師意見認為，將或有負債認入財報的可能性低；至於醫療手套採購損失，則是因對方無法履約造成，該損失已認在第三季，不至於認列更多，不排除後續有望回沖。

對於整起油品採購事件，凱羿說明，8 月 23 日透過中介公司簽署俄羅斯油品買賣三方權益約定書，並由中介公司引介合併公司簽署油品買賣合約，合約總價 4.8 億美元，後因故無法履行，因此改與 CASPIANOIL&GASFZE 於 9 月 16 日簽訂輕質循環油採購合約，合约總價 4.75 億歐元，若未履約，違約金為合約金額的 2%。

另一方面，凱羿 9 月 4 日與中創港豐能源石化簽署輕質循環油採購合約，總價 5 億歐元，若未履約，違約金額為合約金額 2%。

而凱羿 9 月 8 日與福建奉興投資公司再次簽署輕質循環油銷售合約，合約總價 5.31 億歐元，違約金同樣是合约金額 2%。

凱羿強調，已蒐集部分前述契约紀載虛偽不實和相關交易文件遭偽造變造等證據，並交付外部委任律師，律師認為證據應可高度證明此中介方刻意詐欺，因此，董事會於 11 月 11 日決議，對中介公司的欺偽行為和有關合约撤銷進行法律程序，並向執法機關報案備查。

除了油品交易，對於為導入手套新業務造成的損失，凱羿說明，在接洽手套供應商時，有針對其履約能力做過文件上的審核，例如工廠的認證證書、第三方品質測試報告等文件，惟未對其取得貨權能力做進一步查證，是一缺失。

凱羿表示，董事會已通過針對新供應商、新客戶或新產品等預付及收款流程，以及公司風險的曝險額上限擬定相關規範，以降低未來再遭受巨額損失可能性。