凱羿-KY 10月轉虧、獨董辭任 擬全面改選董事

全球百貨行銷業者凱羿 - KY(2939-TW) 今 (17) 日應主管機關要求公布 10 月自結損益，單月虧損約 600 萬元，年減 205%，每股虧損 0.14 元，凱羿表示，由於近期 1 名獨立董事辭任，導致董事缺額達三分之一，考量本屆董事會剩餘任期僅半年左右，擬全面改選董事，今日董事會也通過，將在 1 月 8 日召開股東臨時會。

凱羿第三季轉盈，每股純益 0.38 元，不過，進入 10 月後再度轉虧，前三季累計虧損 5646 萬元，每股虧損 1.22 元，營運持續處在虧損壓力。

凱羿上周二傳出恐遭刻意詐欺並且還要認或有負債 10 億元的消息衝擊下，上周跌幅達 21%，今日續跌 7.67%，走勢相當疲軟。

對於油品交易案，凱羿再次強調，經律師評估及公司和執法機關所掌握的證據，已可確認為詐欺案件，因此，可將違約金風險發生機率降至零，已委請律師研議就民刑事分別進行訴追和求償等法律程序，整體財務體質健全，本業也正常營運中、現金充沛無虞。

另外，凱羿說明，第二季口罩爭議款項經董事長和經營團隊幾個月的努力，已於 11 月 19 日收回 280 多萬美元，預估可挹注第四季每股純益約 1.44 元，有助於前三季每股虧損 1.22 元狀況大幅改善。

不過，法人認為，凱羿原本以廚用、生活日用品、五金和電器產品銷往電視購物、網購平台業務為主，過往並不曾提及有意切入油品銷售，且凱羿股本僅 4.57 億元，過去 2 年營收 31.25 億元、22.45 億元，卻簽下數筆金額在 5 億歐元上下的輕質循環油銷售合約，且此業務與既有本業落差大，仍須觀察後續整起事件發展。