台遭美列匯率操縱觀察名單 台幣強升逾3角升抵28.116元

美國財政部 16 日發布報告，將台灣列入匯率操縱觀察名單，今 (17) 日在出口商瘋狂拋匯下，新台幣兌美元匯率攻勢再起，一度強升 3.6 角，升抵 28.116 元，再寫近 23 年半的新高紀錄，市場關注央行下午理監事會議後，總裁楊金龍對強勢台幣的看法以及穩匯對策。

新台幣兌美元今天以 28.28 元開盤後，在熱錢簇擁下，央行維持適度放手策略，讓匯價最高衝上 28.116 元，升值 3.6 角，幾乎日日寫下新紀錄，台幣實質交易區間也緩步的往下移動，央行尾盤仍持續進場調節，以拖待變，避免匯價一口氣暴衝。

美國財政部 16 日發布最新「主要貿易夥伴外匯政策報告」，除了瑞士與越南列匯率操縱國外，並新增台灣、泰國及印度為匯率操縱觀察名單，我國自 2017 年 4 月除名後，又重返名單內，與中國、日韓等多國並列，美方強調，台灣應允許新台幣升值，以消化長期大量的對外順差。

事實上，對於台灣再度被列為匯率操縱觀察名單，央行其實早就預料到，楊金龍日前在立院備詢即坦言，美國財政部的匯率報告，三項觀察指標裡，台灣已符合二項，只是對方遲遲未公布。

今年最後一季理監事會議今天下午登場，央行是否祭出穩匯相關措施，以抑制新台幣匯率升值，引發外界關注；至於利率政策，市場預料，央行將會與 Fed 同調，貼放利率連三季按兵不動，重貼現率維持 1.125% 的歷史低點。

觀察今日非美貨幣走勢，截至上午 11 點前，台幣仍在 28.12 元附近徘徊，日圓及離岸人民幣升值 0.16%、0.03%，泰銖升 0.23%，韓元則小幅貶值。歐元、英鎊分別升值 0.06%、0.23%，紐元與澳幣同步走升。