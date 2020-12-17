〈能源盤後〉市場樂盼刺激措施 庫存下降超過預期 唯需求隱憂縮限原油漲勢

週三 (16 日) 交易，原油期貨價格小幅收高，係因市場期待華府推進另一輪經濟紓困方案，且 EIA 數據顯示，上週美國原油庫存下降。

美國新冠疫苗持續推展，有助於重建經濟成長，也提供了原油支撐力，但因預計近期需求下降而縮限了油價漲勢。

FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，「隨著全球各國批准新冠疫苗，市場預期需求復甦將加速，此點持續為原油提供支撐力。有鑑於現在全球最大經濟體也加入了核准該疫苗緊急使用的國家名單，短期內原油前景將持續發亮。」

他認為，「上行動力可能將 WTI 原油價格推向每桶 50 美元。」

與此同時，美國國會週二晚間持續戮力談判另一輪經濟紓困案。

Tyche 資本顧問公司管理合夥人 Tariq Zahir 表示，「美國財政刺激法案如果通過，可能對接下來的黃金有所影響，但如果是新冠疫苗，可能要耗費數個月才會產生影響。」

輝瑞 (PEF-US) 和 BioNTech SE (BNTX-US) 合作研發的新冠疫苗持續推出，同時其他候選疫苗也朝獲得批准更進一步。



「我們最近在能源領域看到的強勁動能肯定會讓美元再進一步下跌。」Zahir 說。ICE 美元指數週三下降 0.1%，本週迄今下降 0.6%。美元走疲通常會對美元計價的原油價格提供支撐力。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 20 美分或近 0.4 %，收每桶 47.82 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 32 美分或 0.6%，收每桶 51.08 美元。

WTI 原油期貨價格和 Brent 原油期貨價格週三均收登 9 個月以上的最高點。

然而，能源需求疲軟仍然是石油交易者的主要擔憂。Zahir 表示，IEA 在週二公布的月報中表示，「原油需求上升速度較預期緩慢。」IEA 下修 2021 年需求復甦預期 17 萬桶 / 日，使其降至每日 570 萬桶。

「我們覺得，美國幾州新實施了一些活動限制，加上歐洲國家也這樣做，IEA 明年需求下降的預期可能會實現。」Zahir 說。

EIA 報告則為週三原油看漲因素之一。EIA 公布，截至 12 月 11 日當週，美國原油庫存減少了 310 萬桶，下降程度大於預期。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存下降 190 萬桶，而 API 週二晚間更是預期上週原油庫存增加 197 萬桶。

EIA 數據也顯示，原油儲存中心庫欣當週儲存量增加 20 萬桶。

EIA 報告同時公布，上週汽油庫存增加 100 萬桶、蒸餾油庫存增加 20 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週汽油增加 260 萬桶、蒸餾油增加 110 萬桶。

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