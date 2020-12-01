氣候變化投資：一個得利於選戰的投資主題

【施羅德環球氣候變化策略一】

施羅德投信環球氣候變化策略基金產品經理林良軍表示, 近期受到美國大選的未定攪局，投資市場也頻頻上演了驚奇表現。隨著選舉結果的白熱化，也讓贏家的面貌越來越清晰。目前看來，一個投資主題能從中得利：氣候變化投資。

甚麼是「氣候變化投資主題」？拜登在選前即推出氣候計畫，承諾在 2050 年以前要達到淨零溫室氣體排放 (greenhouse gas, GHG)，這與歐盟在綠色新政計畫中的期限一致。拜登的能源政策著眼於再生能源，並制定了一些可衡量的短期目標：包括在五年內安裝五億個太陽能電板，以及六萬台風力發電機。在美國與其他經濟體的就業市場受到新冠肺炎打擊之下，這些氣候政策可以創造就業機會，拜登就說，前述的六萬台風力發電機將會是「美國製造」。

此外，拜登的氣候政策強調，基礎建設是對抗氣候變遷相當關鍵的一環。例如，在 2030 年前達到五十萬輛電動車充電站的目標，還包括打造可承受野火、洪水與海平面上升等具適應力的城市，這不僅包括道路與橋樑，還有綠色電網以及改良的水利基礎設施。

總體計畫，則是承諾未來 4 年美國的氣候變化投資支出將達兩兆美元，每年的減碳投資支出將達美國 GDP 的 1.5%~2.5%。而涵蓋在拜登的氣候變化投資主題下的產業以及相關企業，即可能會是未來資金青睞的焦點。

投資氣候變化 也是投資智慧創新

一般提到氣候變化投資主題，直覺想到的是再生能源，但這僅是狹隘的定義。其實，在力抗碳排放的大架構下，運用智慧創新、降低環境衝擊的領先企業，才是投資核心。

以施羅德 (環) 環球氣候變化策略基金為例，前十大持股包含了投資人耳熟能詳的科技領導企業如亞馬遜 (Amazon)、谷歌 (Google) 的母公司 - 字母公司 (Alphabet)。可別以為這些公司僅是著名的科技尖牙股；事實上，投資它們的著眼點在於，這些企業充分運用科技減緩氣候變化和降低能源消耗。

舉例而言，字母公司是全球再生能源購買企業，規模高達 25 億瓦特。它在 2007 年已經達到碳中和、2018 年更 100％使用再生能源。至於亞馬遜，也領先同儕對抗氣候變遷，例如它使用的雲端運算透過數據中心中央化提升效能，比傳統的資料中心對環境更加友好；另外，它還明訂在 2030 年達到 100％使用再生能源、2040 年之前達到零碳排放目標 (資料來源：Google、亞馬遜，施羅德投信整理，2020 年 8 月)。

另外再舉兩個好玩的例子，說明甚麼是智慧創新。來自荷蘭的電力管理企業阿爾芬 (Alfen)，是荷蘭最大的能源效率管理商，以設計生產智慧電網、電力儲存設備、電力轉換管理系統為主，簡單的說，這家公司以開發「省電」系統聞名，其創新的產業型態，讓這家公司自 2018 年掛牌以來、特別是在今年股價爆發性的增長。另外是美國最大的連鎖超市克羅格 (Kroger)，也不是傳統的超市，其工廠與太陽能節電設備整合，並成立特斯拉 (Tesla) 電動卡車運輸車隊，相較於 2010 年，克羅格的電力消耗已經降低了 40%(資料來源：阿爾芬 (Alfen) 、克羅格 (Kroger)，彭博社，2020 年 9 月)。

其實不管誰當選，支持能源轉型的經濟論點都會維持，因為我們目前看到這領域的強勁投資前景。最重要的是，國際政治將有更大的結盟圍繞著快速減碳的需求，預期這會為世界其他地區追隨美國與歐洲的領導帶來推力。然後各產業就有機會成功實現低碳轉型，並帶來投資結果。

資料來源：理柏， 報酬率以美元計算，以 A1 Acc USD 股份計算至 2020 年 10 月 31 日 。基金參考指標為 MSCI 全球股票指數 MSCI World NR。同類型基金分類為 Lipper Global 中所有國內已核備的環球股票型基金。

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