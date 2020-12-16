信錦拚打進蘋果鏈 找來大咖助陣

軸承廠信錦 (1582-TW) 子公司陸合企業今 (16) 日進行董事補選，值得注意的是，信錦找來國內 MIM(金屬粉末射出成形) 專家黃坤祥出任陸合董事，據悉，黃坤祥大有來頭，過去曾協助研發蘋果 iPhone 機構件，加上陸合另一股東美律，也同樣是蘋果供應鏈成員，為信錦搶進蘋概鏈增添想像空間。

據了解，黃坤祥是台灣大學材料研究所教授、並擁有美國壬色列理工學院博士學位，在粉末冶金具指標地位，過去也曾出任某科技公司董事一職，該公司也接獲蘋果 iPhone 機構件大單，此外蘋果更請黃坤祥協助，研究以無磁性的材料，作為手機的特殊零件。

負責供應蘋果聲學元件的美律 (2439-TW) ，也是陸合主要法人股東之一，與陸合創始股東共同持有 30% 股權，在擁有蘋果機構件技術的黃坤祥出任董事後，為信錦集團爭取蘋果商機增添想像空間。

信錦透露，陸合為精密金屬沖壓廠，也具備筆電等 3C 樞紐、鍵盤支架、散熱產品與其他精密金屬零組件生產能力，未來導入各式材料製程技術後，不只是 MIM，還有 HPM 等各式材料製程工法，有助能擴大產品應用。

信錦在 10 月底宣布，斥資 2.3 億元取得陸合 70% 股權，並於 11 月 30 日完成交割，當時 5 席董事中，除了原董事美律實業外，其餘董事離任，今日也召開補選。

信錦旗下的陸合今日舉行股東臨時會，補選 4 席董事，除了黃坤祥外，信錦董事長陳秋郎、零組件事業群總經理翁祖晉，以及鄭棟評等人，皆以信錦法人董事代表人的身份，進入陸合董事會，另外美律則由總裁黃朝豊，親自擔任代表人。

另外，陸合的 2 席監察人，分別是美律實業的董事通虔投資。代表人廖耕彬，以及博敦電子董事吳瑞台。陳秋郎同時也擔任陸合董事長一職。

根據美律第三季財報顯示，陸合前三季獲利 0.44 億元，以陸合全年營收約 6 億元平均估算，淨利率約 10%。