信錦前三季EPS 6.13元 斥2.3億元併購陸合企業擴充產品線

軸承廠信錦 (1582-TW) 今 (29) 日公告第三季財報，前三季稅後純益 7.59 億元，年增 8％，每股純益來到 6.13 元，信錦也同步公告，以 2.3 億元取得精密金屬沖壓廠陸合企業 70% 股權，將產品線延伸至筆電及 3C 樞紐，以及 5G 相關機構件。

信錦第三季因客戶去化庫存而出貨略緩，營收 25.9 億元，雖然年增 18%，但季減 3%，加上業外因外幣兌換評價損失，稅後純益 2.62 億元，季減 28%、年減 12%，每股純益 2.11 元。

累計信錦前三季營收 69.9 億元，年增 10%，營業費用優化下，稅後純益 7.59 億元，年增 8％，每股純益 6.13 元。

信錦也宣布，斥資 2.3 億元取得陸合企業 70% 股權，據了解，陸合企業為精密金屬沖壓廠，生產筆記型電腦及 3C 樞紐、360 度翻轉樞紐、鍵盤支架、散熱產品與其他精密金屬零組件，客戶則包含台灣、歐美等大廠。

值得注意的是，根據公開資訊資料顯示，聲學元件大廠美律 (2439-TW) 也是陸合企業主要法人股東之一，與陸合企業創始股東共同持有 30% 股權。

信錦強調，此次併購將有助補強小型精密軸承與沖壓機構件的製造組裝能力與產品線，加上陸合企業擁有台中、泰國、蘇州自有廠房資產，也有助強化信錦全球廠區彈性配置。