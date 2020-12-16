盤前財經大事搶先讀2020年12月16日

今日操盤前瞻

台灣無薪假統計

美國聯準會利率決策

日本 11 月貿易收支

新股掛牌：揚秦

法說會：三福化、黑松、第一保

基金經理人現金水位降至 4% 美銀：美股已觸發「賣出訊號」

美國銀行 (BofA) 最新調查顯示，華爾街出現過度繁榮的跡象，本月接受調查的基金經理人現金水位下降至 4%，是 2013 年 5 月以來首見。市場對通膨和財政政策進度緩慢的隱憂正在增加，已觸發美銀的「賣出訊號」。閱讀全文...

歐盟擬新法規 美中科技巨頭面臨拆分、天價罰款威脅

週二 (15 日) 歐盟委員會 (European Commission) 提出兩項新法規草案，有意透過鉅額罰款、要求撤資和分拆的方式，對應對科技巨頭過度擴張的問題。閱讀全文...

否認遭砍單 劉德音：台積電明年上半年將優於季節性水準

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音昨 (15) 日表示，產業正在改變，許多廠商對正常存貨定義有新的解釋，不能用過去看法來下定論，否認台積電遭砍單消息，他指出，供應鏈很正常，台積電內部也未出現砍單情況，直到明年上半年，營運表現都會優於季節性水準。閱讀全文...

睽違 20 多年首度破冰 曹興誠主動向張忠謀握手寒暄

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀、聯電 (2303-TW) 集團創辦人曹興誠昨 (15) 日出席竹科 40 周年活動，為兩人睽違 20 多年來首度同框，兩人握手、寒暄，互相問好、祝願身體健康，展開世紀大和解。閱讀全文...

日經：iPhone 明年上半年產量年增 30% 至 9600 萬支

根據電子版《日本經濟新聞》週二 (15 日) 報導，美國蘋果 (AAPL-US) 計畫在明年的 1 到 6 月提升 iPhone 產量，較今年同期增長 30% 至 9600 萬支。原因在於今年秋天所推出的 5G 版本 iPhone 12 系列熱銷。閱讀全文...

SEMI：半導體設備將連三年創紀錄 估 2022 年攀上 761 億美元新高

SEMI(國際半導體產業協會) 昨 (15) 日指出，今年全球原始設備製造商 (OEM) 的銷售額約達 689 億美元，年增 16%，將寫下新紀錄，且成長力道將延續至明後年，預計 2021 年將達 719 億美元，2022 年更攀上 761 億美元新高點。閱讀全文...

公準笑納兩大客戶訂單 明年營收戰新高 新廠後年投產

公準 (3178-TW) 昨 (15) 日舉辦路竹廠動土典禮，兩大國際客戶應材 (Applied)、艾斯摩爾 (ASML) 都現身力挺，董事長蘇友欣指出，既有廠房空間已全滿，且兩大客戶需求強，要確保供貨穩定，因此啟動擴產，預計明年底完工，就明年而言，公準看好，半導體與面板需求持強，營收將挑戰新高。閱讀全文...