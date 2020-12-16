川普卸任前恐無緣私有化 房地美、房利美盤中挫近20%

在美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表態幾乎不可能支持後，川普政府恐怕無法在明年 1 月卸任前，使兩大抵押貸款巨頭：「二房」房利美 (Fannie Mae) 和房地美 (Freddie Mac) 脱離政府控制，拖累兩者盤中重挫近 20%。

梅努欽接受《華爾街日報》訪問時表示，不太可能在川普總統卸任前終止聯邦政府對「二房」的法律保護行動，並強調，他不會採取任何使納稅人陷入風險，或限制消費者獲得房屋貸款的行為。

2008 年爆發金融危機後，FHFA 於當年 9 月 6 日宣布接管房利美和房地美，由美國財政部為兩家公司注資 1900 億美元，作為回報，政府可獲得高級優先股，年分紅 10%，自那時起，「二房」已在美國政府管控下運作長達 12 年。

由於涉及多項利益關係，長期以來，外界普遍認為川普政府將在拜登就職前讓二房回歸私有化，這也是美國聯邦住房金融局 (Federal Housing Finance Agency,FHFA) 局長 Mark Calabria 長期支持的作法。

Calabria 支持的方案，將使二房以接近當前資本水平的情況下脫離政府控制，兩家公司將按照同意書的規定進行操作，限制股息和其他業務活動，直到資本達成 FHFA 要求，即可供企業安全營運的 2800 億美元為止。

週二 (15 日) 美股盤中交易，二房股價雙雙重跌，房利美下跌 15％，至 2.33 美元，房地美下跌 15％，至 2.29 美元。今年以來，房利美已跌 25％，房地美跌 24％。

不過近幾週來，梅努欽仍向政府官員提出其他選擇方案，並表示可能同意修改二房的救助協議，包含允許兩家公司持有更多資本，但並未透露具體金額，並為脫離房地產金融體系可能發生狀況制定政策藍圖。

與拜登關係密切的顧問則表示，並不急於將二房私有化，相反地，拜登政府將致力於利用二房作為提高房地產負擔能力及推廣房屋所有權的方式。